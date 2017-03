NFF-sjefen: Edvartsen-konflikten skal være løst innen et døgn

Konflikten mellom toppdommer Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge vil være løst «til beste for begge parter» i morgen, torsdag. Det nærmest lover generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund.

– Du kan nesten tolke meg slik, svarer han på VGs spørsmål om det er en «lovnad» at striden mellom Edvartsen og Hauge vil være over da.

– Jeg har en forventning om at den er løst om et døgn. Det mener jeg virkelig. Saken har pågått en stund. Vi ønsker ikke den typen konflikter, tilføyer generalsekretær Pål Bjerketvedt.

INN I SAKEN: Generalsekretær Pål Bjerketvedt (t.v.) og president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Begge ansatt i NFF



NFFs generalsekretær understreker at den offentlig kjente krangelen mellom fotballdommer Svein-Erik Edvartsen og dommersjef «ikke er bra for omdømmet» til Norges Fotballforbund.

Edvartsen er ansatt i forbundet som leder for seksjonen for samfunnsansvar, mens Hauge er leder for seksjonen for dommerne.

Svein-Erik Edvartsen ble droppet fra å dømme første serierunde i Eliteserien. Han er ikke blant de åtte dommerne som skal lede åpningsrunden kommende helg. NFFs leder for konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn, bekreftet tirsdag at Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge var i en konflikt som følge av gjensidig manglende tillit.

– Det var en uholdbar situasjon for forbundet?

– Ja, det er en viktig grunn til at vi må finne en løsning fort, svarer generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Kan ikke ha det slik



– Vi må lande saken til beste for begge parter, sier han.

På spørsmål om Edvartsen kan dømme snart, hvis saken får sin oppklaring og løsning torsdag, svarer Pål Bjerketvedt at det er vanskelig å svare på. Han forklarer at han ikke har satt seg inn i alle detaljene i saken. Han er ikke direkte involvert. Det er Nils Fisketjønn som har ansvaret for å løse saken.

TIDLIGERE TOPPDOMMER: NFFs dommersjef, Terje Hauge. Bildet er fra 2007. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Bjerketvedt sier imidlertid at han er «personlig engasjert».

Han påpeker innledningsvis under intervjuet med VG at han ikke er «så veldig happy» over å drøfte det som er en åpenbar personalsak i media. Nå som den er kjent, mener han åpenbart at det er maktpåliggende å få den ut av verden.

– Vi må gjøre noe med den. Vi kan ikke ha det slik, sier Pål Bjerketvedt.

Hauge ville ikke svare



VG møtte dommersjef Terje Hauge rett før starten av mesterfinalen Brann-Rosenborg i Bergen onsdag kveld, og spurte om ham om den pågående konflikten med Svein-Erik Edvartsen.

– Det ønsker jeg ikke å svare på nå. Nils Fisketjønn og jeg er blitt enige om at han svarer på det. I dag er det kampen som er i fokus, så kommer det kanskje mer utover i uken, uttalte Terje Hauge.