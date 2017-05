Nedturen fortsetter for Viking etter sent seiersmål

STAVANGER (VG) (Viking - Aalesund 1-2) Det ble alt annet enn hurra-rop for Stavanger-laget på fotballens festdag etter at gjestene stakk av med alle poengene.

For etter å ha tatt tidlig ledelsen, slapp hjemmelaget gjestene fra Ålesund med i kampen etter en god åpning. Det sto 1-1 helt til det gjensto tre minutter, og ut av intet dukket Edwin Anane Gyasi opp og curlet inn seiersmålet.



Etter skuffende 0-4 i sekken mot Sogndal var det et revansjesugent Viking som tok i mot Aalesund tirsdag kveld. Og Eliteseriens bunnlag åpnet klart best. Det var knapt spilt ti minutter da de mørkeblå fikk frispark helt ute til høyre på gjestenes halvdel. Kristoffer Haugen svingte inn et hardt innlegg, og Vebjørn Hoff var uheldig å stusse den i eget nett.

Men Viking-dominansen skulle vise seg å bli kortvarig. Etter hvert som AaFK kom mer med i kampen, fikk de straffe da Karol Mets på klønete vist felte Adam Örn Arnason. Straffen hamret Mostafa Abdellaoue i midt i mål.



Den første omgangen ebbet sjansefattig ut, og den andre startet på samme måte. Ingen av lagene klarte å produsere nevneverdig før 20 minutter igjen da AaFK var frempå, men uten å ta ledelsen.



Men når det så ut til å ende med uavgjort, fikk AaFK ballen i nota. Edwin Anane-Gyasi fikk stå alene på spissen av 16-meteren og kunne fint curle den i lengste.

Viking presset på for utligningen, men lyktes ikke. Dermed ble det et nytt tap for Stavanger-laget som nå begynner å få avstand opp til de andre bunnlagene.