Nedrykksspøkelset truer formsvake Vålerenga: – Vi må ta dette på alvor

ÅRÅSEN (VG) Om få uker inviterer Vålerenga til fest på et fullsatt og flunkende nytt stadion. Men klubben kjemper samtidig for å holde nedrykket på avstand.

Vi må helt tilbake til 24. juni for å finne forrige gang Vålerenga vant en seriekamp. Den gang var det nettopp Lillestrøm som ble beseiret 3-1 på Ullevaal.

I neste serierunde skal VIF innvie nye Vålerenga Stadion foran fullsatte tribuner. Men med 1-2-tapet for Lillestrøm er Vålerenga få poeng unna nedrykksplass.

– Det er ikke langt ned. Vi må ta ting på alvor, sier Ronny Deila til VG, etter at Frode Kippe og Ifeanyi Matthew påførte Vålerenga deres femte kamp på rad uten seier.

Sliter med å finne veien til nettmaskene

Nye Vålerenga Stadion har en kapasitet på 17 834 tilskuere. Lørdag måtte de tilreiste bortesupporterne skuffet innse at deres største rival både tok seieren og passerte Oslo-laget på tabellen.

Det var noe symbolsk over at det var nettopp Frode Kippe som steg til værs og brukte luggen til å sette inn kampens første mål.

– Når man er så høy som meg er det min jobb å score jobb på dødball, og det er ekstra deilig i dag, sier Lillestrøm-kapteinen.

I den andre enden fortsetter Vålerenga med å sette nok baller mellom stengene. Kun tre ganger har laget klart å score på de siste fem kampene.

– Når vi ikke klarer ikke å få den ballen i mål nok ganger så blir det tap, konstaterer kaptein Christian Grindheim.

Vålerenga-kapteinen var mannen som scoret lagets eneste mål på Åråsen. Det var også han som mistet markeringen da Frode Kippe satte inn 1-0.

– De setter opp et sperretrekk og da blir jeg litt for liten. Det var deilig å revansjere seg, men når de scorer igjen like etterpå så hjelper det lite, sier Grindheim.

Redningsmannen Fitim Azemi?

I tur og orden har Vålerengas nyervervelser slitt med å få nok scoringer på målkontoen. Muhamed Keitas opphold i klubben var en skuffelse, og heller ikke Bård Finne eller Abdi Ibrahim har sprudlet denne sesongen.

Nå returnerer Fitim Azemi til Vålerenga etter et kort opphold i Israel. 25-åringen har vist at han er i stand til å score mål i Eliteserien tidligere. Ronny Deila har tro på at Azemi kommer til å levere varene.

– Vi har fulgt med ham lenge. Vi ønsket ham allerede i januar, så da muligheten nå bydde seg var vi veldig glad for å få ham, sier VIF-treneren til VG.

Han ønsker imidlertid ikke å se på nyervervelsen som en redningsmann. Til det har Vålerenga for mye arbeid å gjøre på feltet når laget nå har 22 dager på seg før de åpner sin nye storstue på Valle Hovin.

– Vi skal ikke tenke på det. Vi har masse vi må forbedre først og fremst. Vi har tro på at Fitim kommer til å gjøre oss bedre, sier Deila, som ikke akter å vente helt til 10. september med å få skuta på rett kjøl:

– Vi akter å snu det allerede mot Rosenborg i cupen neste helg, slår VIF-treneren fast.

