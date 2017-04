Nannskog: – Absolutt ikke vanlig i norsk fotball

Stabæks gamle målmaskin Daniel Nannskog (42) ble utsatt for rasistisk sjikanering under en Tippeliga-kamp i 2006. Men han tror ikke det er et generelt problem i norsk fotball.

Nannskog opplevde i 2006 å bli kalt «a fucking monkey» av daværende HamKam-spiller Roman Kienast under en 5-1-seier på Briskeby Stadion. Svensken ble fly forbannet på banen og måtte holdes tilbake av med- og motspillere for ikke å gå til angrep på den østerrikskse spissen.

Nannskog sa at det var det verste han hadde hørt på en fotballbane, men godtok Kienasts unnskyldning etter kampen. Kienast ble straffet med tre kampers karantene for det rasistiske utsagnet.

Fått det med deg? Full krangel og beskyldninger etter tabbedramaet i Haugesund

Nå forteller Nannskog at det er den eneste gangen han har opplevd rasisme på en norsk fotballbane.

– Det var bare ett tilfelle der jeg var involvert, ikke noe som skjedde flere ganger. Jeg merket aldri noe til rasisme på banen bortsett fra det, så jeg vil si at det er absolutt ikke vanlig i norsk fotball, sier Nannskog.

Svensken snakker med VG etter torsdagens krangling mellom Haugesund-spiller Ibrahim Shuaibu og Vålerenga-forsvarer Markus Nakkim. Shuaibu hevder han ble kalt «a monkey» av Nakkim, som svarer at «dette er 100 prosent usant».

Les også: Haugesund-treneren legger Vålerenga-bråket dødt: – Kjip sak

Se situasjonen som fikk Vålerenga til å rase:

– Skånet mot rasisme i Norge og Sverige

Nannskog, som vant toppscorertittelen i Tippeligaen i 2006 og 2008, spilte i svensk og kinesisk fotball før han kom til Bærum og ble et spissikon.

– Jeg har ikke opplevd rasisme i Sverige heller. Og i Kina vet jeg ikke, for jeg skjønte jo ikke hva de sa. Man har jo lest om visse land og ligaer som har større problemer knyttet til dette, men jeg tror heldigvis vi er veldig skånet mot rasisme i Norge og Sverige, sier Nannskog.

Og tillegger:

– Stort sett er det bare fornuftige og smarte mennesker på banen og på tribunen i norsk fotball. Selv om enkelttilfeller kan forekomme, så tror jeg ikke det er noe generelt problem i det hele tatt.

Saken fortsetter under bildet!

FORBANNET: Her holder Daniel Nannskog (i midten) tilbake av med- og motspillere etter å ha blitt kalt ape av HamKams Roman Kienast (t.h.). Foto: Lars Erik Skrefsrud , VG

Sarr: – Aldri opplevd dette

Moldes senegalesiske midtbanespiller Babacar Sarr sier til VG at han fikk med seg litt av torsdagens kamp mellom Haugesund og Vålerenga, og at det er første gang han hører om rasismebeskyldninger i norsk fotball.

– Jeg har aldri opplevd dette problemet. Jeg har aldri hatt problemer med nordmenn, de har alltid vært hyggelige og respektfulle mot meg, sier Sarr, som kom til norsk fotball og Start i 2013 før han deretter har spilt for Sogndal og nå Molde.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg har blitt godt behandlet. Jeg har hørt om rasisme i fotballen i nesten alle andre land, men ikke i Norge. Dette er første gang jeg hører om noe slikt her, sier 26-åringen.