Nådeløse angripere sikret sesongens andre seier for Kristiansund

(Kristiansund - Strømsgodset 2-0) Det så lenge ut til at det skulle ende målløst i et tamt oppgjør på Kristiansund stadion. Så tok spissene ansvar.

Kristiansund er nødt til å plukke mange av poengene sine på hjemmebane dersom de skal overleve i Eliteserien denne sesongen.

Da er det godt å ha matchvinnere som Senegal-fødte Jean Alassane Mendy. Da begge lagene slet med å skape sjanser i vårsola i Kristiansund, vendte spissen opp og banket ballen i mål med en avslutning av ypperste klasse.

– Det eneste jeg tenker er å skyte og treffe mål, og det gikk bra, sa Mendy til Eurosport etter kampen.

Etter scoringen ble Mendy erstattet av Kristiansunds toppscorer i OBOS-ligaen forrige sesong. Minuttet senere lå ballen i mål for andre gang i kampen.

Fryktet benbrudd

Daoude Bamba banket inn 20 scoringer i OBOS-ligaen forrige sesong. Denne sesongen fryktet Kristiansund det verste da toppscoreren måtte forlate banen med skade mot Molde i første serierunde.

Det var dramatisk da en gråtende Bamba ble hjulpet av banen i serieåpningen. Men undersøkelsene viste at Bamba ikke hadde brukket foten, og søndag var Bamba tilbake på banen for Kristiansund.

Ivorianeren kan bli en meget viktig spiller for Kristiansund denne sesongen, som var meget kompakte og solide foran 3658 tilskuere i vårsola på Nordmøre.

Kviknet til liv etter en tam forestilling

Og det var nok kun sola som holdt de fremmøtte våkne og i godt humør i den første omgangen. Ingen av lagene skapte målsjanser, og kun da Benjamin Stokke holdt på å rote ballen i eget nett ble det farlig i Kristiansund.

Men etter hvert som gresset grodde og malingen tørket på Kristiansund stadion, kviknet også hjemmelaget til liv.

– Vi spiller en mye bedre andreomgang. Da henger vi sammen som et lag. Vi vet at vi har raske spisser som utnytter muligheter, og når vi begynner å bruke dem så blir det bra, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport etter kampen.

GLEDE: Trener Christian Michelsen kunne strekke armene i været etter at seieren var sikret. Foto: Anders Tøsse , NTB Scanpix

– Det som skjer etter pause er ikke bra. Kristiansund kom sterkt ut etter pause og er det beste laget i andreomgang, sa Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud, som måtte klare seg uten spissen og den vordende faren Marcus Pedersen.

Mens Strømsgodset var det beste laget og hadde god kontroll før hvilen, tok vertene mer og mer over kampen og skapte flest sjanser i den andre omgangen.

Seieren ble sikret ved en kvalitetsavslutning fra Jean Alassane Mendy, før Daoude Bamba viste at han kommer til å score mål denne sesongen da han kun trengte et minutt på banen for å sørge for 2-0 til hjemmelaget.

Bortespøkelset lever videre for Godset

Kun Start plukket færre poeng på bortebane enn Strømsgodset forrige sesong. Denne sesongen står laget fra Drammen med én uavgjort og to tap etter tre bortekamper.

– Vi har en god følelse etter en god førsteomgang. Andreomgang er ikke godt nok. Vi vinner verken første- eller andreballer, og da blir det vanskelig, sa Godset-kaptein Jakob Glesnes etter tapet.

Fjorårets tredje beste hjemmelag har imidlertid fortsatt i samme spor denne sesongen, og neste helg venter en ny hjemmekamp når formlaget Sarpsborg 08 kommer på besøk til Marienlyst.

Kristiansund skal på sin side til Tromsø, hvor de vil forsøke å sikre seg sine første poeng på bortebane i Eliteserien.