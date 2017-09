Nå skal LSK-helten Melgalvis i forhandlinger

(Haugesund - Lillestrøm 1-1) Aleksander Melgalvis (28) har vært helt avgjørende for Lillestrøms poengfangst i år. Og nå får mannen som spilte OBOS-ligaen i 2016 trolig forlenget kontrakten sin med flere år på Åråsen.

– Vi har hatt en liten dialog på det. Vi har ikke kommet så langt enda, men de ønsker å bygge videre på mye av det vi har nå og det virker som jeg er en del av den planen, sier Aleksander Melgalvis til VG etter å ha scoret nok et viktig mål – på spørsmål om Lillestrøm har ønsket å forlenge med ham.

Han fikk oppfylt Eliteseriedrømmen da han skrev under en toårskontrakt med Lillestrøm i fjor. 28-åringen hadde vært i Strømmen i to sesonger før det, men har tidvis vært meget viktig for de kanarigule i år.

– Hva ser du for deg?

– Nei, det vil jeg ikke ta i media nå. Såpass diplomatisk skal jeg være. Men det er klart det kan bli en forlengning med noen år hvis det blir skikkelige samtaler om det. Begge parter ønsker nok det. Det blir spennende.

– Og nå blir det rett inn på kontoret til Erlandsen for lønnsforhøyelse?

– Nei, det får du høre med ham om, sier Melgalvis og flirer godt.

Ikke hundre prosent enda



Høyrebacken sørget for seier i serieåpningen mot Sandefjord. Han senket Viking på egenhånd i juni og scoret to da Lillestrøm klarte 3-3 mot Sarpsborg 08 på bortebane. Så ble han skadet. Melgalvis endte opp med et avrevet leddbånd under en treningskamp i juli, men gjorde sjokkcomeback lenge før alle trodde han skulle sette sin fot på en fotballbane.

– Det er jo en risiko for at jeg får «trøkker» på den igjen og at det vil gjøre vondt. Det kan det gjøre i lang tid fremover. Det vil ta tid før jeg er hundre prosent igjen og jeg har fått vondt denne uken her. Men det har i hvert fall ikke blitt verre. For jeg er klar for trening dagen etter og får god behandling på stadion, sier LSKs backfunn.

– Men er det forsvarlig?

– Man kan jo aldri gardere seg mot skader i fotballen. Men kan jeg spille, så spiller jeg. Og nå går det an, sier han

– Har full kontroll



I comebacket scoret han igjen da Stabæk ble slått på Nadderud i cupkvartfinalen. Og så scoret han igjen i dag. Da Lillestrøm stanget mot et kompakt Haugesund-forsvar var det Melgalvis som etter pasning fra Erling Knudtzon feide inn 1-1-scoringen som også ble kampens siste.

– Han er som mange av våre spillere; Aleksander har kommet fra lavere nivå og har tatt Eliteserien på en bra måte. Han er effektiv og er involvert i mål. Det er en viktig egenskap. Så mangler han litt nå – etter en tøff skade – men vi er fornøyd med å ha ham tilbake igjen, sier LSK-trener Arne Erlandsen VG om sin elev.

Han vil ikke kommentere hvilke kontraktsforhandlinger som venter for enkeltspillere og påpeker at alle spillerne hans har kontrakt for neste sesong.

– Men vil det ikke være fornuftig å sette seg ned med ham nå i god tid før andre kommer på banen?

– Vi har full kontroll på det vi ønsker å gjøre, ikke bare med tanke på de som er i Lillestrøm, men også andre spillere. Så skal vi jobbe med de vi har ut i fra rammene våre – og så blir vi sikkert enige med de vi vil bli enige med, sier Erlandsen – litt ordknapp om situasjonen.

PRAKTSCORING: Haugesunds Liban Abdi jubler etter 1-0 målet mot Lillestrøm søndag kveld. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Nydelig Abdi-scoring



Det var imidlertid ikke mye som tydet på Lillestrøm-poeng før pause. En frustrert Frode Kippe oppsummerte de første 45 minuttene i Eurosports pauseintervju slik: «Ikke i nærheten av der vi skal være».

Kippe var nok hakket for kritisk, selv om vertene rett nok var best.

Det første kvarteret på Haugesund Stadion bar preg av duellspill, løpsvilje og en rekke lange baller i bakrom. I tillegg klarte begge lag å kjempe seg til noen hjørnespark, men det var ikke mye som varmet de fremmøtte før Liban Abdi valgte å gjøre alt selv i det 19. spilleminutt.

Haugesund-spissen mottok ballen ute til venstre. Mot passive Lillestrøm-forsvarere gjorde han som han ville. Abdi danset seg forbi både én og to mann, før han med en nydelig skru limte ballen i keeper Arnold Origis venstre hjørne.

1-0 og Lillestrøm måtte jakte scoring.

Tam andre omgang



Etter ledermålet kunne Frederik Gytkjær økt ledelsen både en og to ganger, men ble enten hindret av Marius Amundsen eller Origi. I andre enden hadde Erling Knudtzon en alle tiders mulighet til å utligne, men misset fra kort hold. LSK manglet generelt det siste lille ekstra i boksen nå som Marco Tagbajumi soner karantene.

Dermed gikk lagene i garderoben med en fortjent ledelse til vertene.

Etter hvilen tok det ikke lang tid før Melgalvis utlignet. Resten av omgangen ble nærmest et eneste stort gjesp dersom man ser på målsjanser. Aleksander Kovačević og Liban Abdi hadde noen forsøk hver, men det ble for enkelt for Origi i LSK-buret.

– Vi skulle absolutt hatt tre poeng i dag. Det er to «kompetitive» lag som jobber steintøft for hver ball. Da er det vanskelig å skape målsjanser. Det blir ett mål til hvert lag og det er sikkert greit, sier Haugesund-trener Eirik Horneland til Eurosport.