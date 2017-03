Nå kan du spille Eliteserien Fantasy

Suksess-spillet Fantasy Premier League er klart i ny, norsk drakt. Nå kan du forberede ditt lag før Eliteserie-sesongen.

Den norske Eliteserien er den første europeiske ligaen som får nøyaktig det samme spillet som den engelske landeplagen som samler over 4,3 millioner brukere verden over, deriblant 110.000 nordmenn.

Slik får du poeng: Spilletid: Spille opp til 60 minutter: 1 Spille 60 minutter eller mer: 2 Mål: Keeper/forsvar: 6 Midtbane: 5 Angrep: 5 Assist: 3 Holde nullen: Keeper / Forsvar: 4 Midtbane: 1 Keeper redder tre skudd: 1 Redde straffe: 5 Bomme på straffe: -2 Bonus for kampens beste spiller: 1–3 Slippe inn to mål, keeper/forsvar: -1 Gult kort: -1 Rødt kort: -3 Selvmål: -2

Nå kan du plukke ut ditt lag – bestående av 15 spillere (to keepere, fem forsvarsspillere, fem midtanespillere og tre angripere) – og konkurrere i ligaer med venner, kolleger, familie og andre norske fotballfans om å samle flest mulig poeng gjennom sesongen.

Laget ditt kan ikke inneholde mer enn tre spillere fra samme Eliteserie-lag. Før hver runde får du muligheten til å gjøre endringer på laget: Det første byttet er kostnadsfritt, mens bytter utover dette vil koste fire poeng fra den totale poengsummen du har samlet.

Hvis du virkelig er i trøbbel, så har du to Wildcard til disposisjon i løpet av en sesong, som gir deg muligheten til å gjøre et ubegrenset antall bytter frem til kommende serierunde.

Hver manager har 100 millioner fiktive kroner til disposisjon for å plukke ut laget sitt. Spillerne er i utgangspunktet prissatt mellom 4 og 12,5 millioner kroner, blant annet ut fra forventninger til hvor mange mål og målgivende pasninger de kommer til å levere i løpet av sesongen. Det er Norsk Toppfotball, Discovery og VG som sammen står bak Eliteserien Fantasy.

Skal lage Fantasy-program

Martin Sleipnes er kanskje landets største Fantasy-entusiast. Han er programleder i Fantasy Premier League-podcasten FC Wildcard. Fremover skal han også lage video-podcasten Fantasy FK for Eurosport, sammen med fotballjournalist Vegard Vaagbø.

– Vi skal lage fire episoder før sesongstart, der vi går gjennom hver lagdel og finner de spillerne vi mener er best å ha på laget. Deretter kommer det en ny episode mellom hver onsdag mellom hver serierunde, sier han.

– Med fotballeksperter og -trenere satser vi på en tung gjesteliste som kan bidra med gode vurderinger, sier Sleipnes, som mener det er en haug av spørsmål å stille på jakt etter de riktige spillerne på ditt lag:

Hvem tar straffer? Hvem tar cornere? Hvem tar frispark? Hvilke forsvarsspillere spiller på gjerrige lag og kan innhente «clean sheets»? Hvilke spisser er det forventet at kommer til sjanser og scorer mål? Hvilke midtbanespillere skaper flest sjanser? Hvilke lag er i form, og hvilke lag er ikke i form? Hvilke spillere er utsatte for skader, hvilke spillere er utsatt for rotasjon?

Fem Fantasy-tips

Dette er Sleipnes' fem beste tips til Eliteserien Fantasy-spillere:

1. Det viktigste vil være at alle spillerne du velger ut, faktisk spiller for sine lag. Jeg tror det blir viktig å ha med 15 spillere som er mer eller mindre faste på laget sitt, fordi det ofte er mye rotasjon på lagene gjennom sesongen. Det er mer uforutsigbart enn i Premier League, så jeg tror ikke det nytter å fylle laget med billige benkslitere for å spare penger til en dyr førsteellever.

2. Prøv å finne ut hvilke lag som gjorde det bra i fjor, og som kan ta det med seg videre i år. Sarpsborg, for eksempel, holdt nullen 13 ganger i fjor. Det var flest i ligaen. Prøv å finne sånne lag og velg billige spillere derfra.

3. Ha tre spillere fra Rosenborg. Det er nesten et «must», for de har det klart beste laget i Norge. Nicklas Bendtner er vel den største signeringen i norsk klubbfotball noensinne, og han bør du ha på laget. Det samme gjelder Mike Jensen. De er dyre, men jeg tror de blir verdt det.

4. Prøv å finne spillere som spiller ute av posisjon. Jonathan Parr i Strømsgodset, for eksempel, er oppført som forsvarsspiller, men kan komme til å spille på midtbanen hvis laget har mange skader. Da vil han spille i en offensiv posisjon, men få poeng som en forsvarsspiller, ettersom det er hans posisjon i spillet.

5. Jeg tror det vil bli scoret mange mål i Eliteserien. Da er det vanskelig å finne riktig forsvarsspillere, så prøv å gå for flest mulig offensive spillere. Jeg tror at man bør spille med en 3-5-2-formasjon og prøve å finne de midtbanespillerne som spiller som vinger på lagene sine. For eksempel Rafik Zekhnini i Odd eller Pål André Helland i RBK.