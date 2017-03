Nå kan du bli Eliteseriens tippemester

Har du best kontroll på Eliteserien blant vennene dine? Det kan du finne ut av takket være den nye VG-profeten.

Etter suksessen med EM-profeten, som samlet over 26.000 norske fotballsupportere under fjorårets mesterskap i Frankrike, kan du nå bli med og spå alle kampene i Eliteserien 2017.

– Her er du sikret moro og spenning hver uke gjennom hele sesongen. Det kan føles mye å tippe hele sesongen, men det viktige er bare å autoregistrere et tips nå. Så tar du vurderingene sammen med fredagstacoen utover året når kampene nærmer seg, sier sportssjef Øyvind Brenne i VG.

VG-profeten: Her kan du bli med i konkurransen – helt gratis!

Fort gjort

Det skal spilles 240 kamper fra seriestart lørdag 1. april til årets VG-profet skal kåres søndag 26. november. Synes du det høres uoverkommelig ut å tippe så mange kamper? Fortvil ikke – det trenger ikke å være så tidkrevende.

Med Profetknappen kan du nemlig, med to klikk, spå alle kampene for hele sesongen. Du kan i forkant velge for hver lag om laget skal være dårlig, middels eller bra – og det vil påvirke utfallet av profetknappen. Vi anbefaler at du bruker profetknappen først og gjør finpussen manuelt etterpå, slik at du har lagt mye arbeid i å spå kampen for så å endre det hele.

Husker du? Liv (54) havnet sist av 26.000 påmeldte: – Ja, jeg er blitt «mobbet» på jobben

Du må tippe hver kamp før kampstart, men du kan endre tippingen din gjennom hele sesongen, frem til det oppsatte starttidspunktet for hver kamp. Poengsystemet er ganske enkelt: Du får ett poeng for å spå riktig kamputfall, og ett ekstra poeng dersom du spår korrekt resultat i kampen.

Spiller du ikke Fantasy Eliteserien ennå? Her gir Pål André Helland deg sine beste tips:

Muligheter for alle

Sleng inn tipsene dine, opprett en liga og inviter venner, familie eller kolleger – så er du sikret spenning og moro gjennom hele sesongen. Og du trenger ikke å være et fotballgeni for å vinne.

– Jeg tapte mot familiemedlemmer som ikke ser fotballkamper årlig under EM-profeten, så her er det muligheter også for dem som ikke er nerder med stor N, sier VGs sportssjef.

Har du registert laget ditt? Spill Eliteserien Fantasy her!

Det var Tine Sem Røren (29) fra Hokksund som stakk av med seieren og ble VGs EM-profet i fjor sommer. Takket være 98 poeng av 182 mulige slo hun over 26.000 konkurrenter – og sikret seg 10 billetter til VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Tyskland.

– Jeg har ikke brukt mye tid på å analysere lagene, men jeg ser en del på fotball, så jeg vet jo en del om lagene. Og jeg har jo satset på de største lagene, selv om resultatene gjennom kampene har vært litt hipp som happ, sa Røren til VG etter seieren.

Vinneren av årets VG-profet i Eliteserien vinner tre billetter til cupfinalen på Ullevaal Stadion søndag 3. desember. Andreplassen får to billetter, mens nummer tre får én. Hvis flere deltakere havner likt på toppen av resultatlisten, trekkes det lodd mellom dem.