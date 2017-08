«Mr. Lillestrøm» ledet an da LSK vant rivaloppgjøret

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Vålerenga 2-1): Han debuterte for klubben i 1997. 20 år senere var Frode Kippe nok engang en gigant da Vålerenga ble beseiret på eget gress.

Han nærmer seg 400 seriekamper for Lillestrøm og har scoret smått utrolige 42 mål i serien.

Og Lillestrøm-kapteinen Frode Kippe stod igjen frem da det gjaldt som mest. I «hatoppgjøret» mot Vålerenga stusset han først inn kampens første mål.

Deretter var han en bauta i hjertet av midtforsvaret og stanget unna det meste mot et tannløst Vålerenga – som sliter med å finne veien til nettmaskene.

– Det er fantastisk godt. Det er ikke så ofte vi slår dem, så det var fantastisk, sier Kippe til Eurosport etter kampen.

Så du? Lillestrøm bruker færre kroner per poeng enn Vålerenga

Kapteinenes aften

Allerede før kampen var det tenning på Åråsen stadion da Daniel Fredheim Holm reagerte på en albue fra lagkamerat Jonatan Tollås Nation på oppvarming. 32-åringen var mildt sagt irritert, og forsøkte å nikke til midtstopperen, som svarte med å gi Fredheim Holm et skubb.

– Et godt tegn, sa Fredheim Holm til Eurosport på vei inn i garderoben før kampstart.

Kanskje var det rekken på fire kamper uten seier og kun én nettkjenning i samme periode som frustrerte Vålerenga-spillerne.

Saken fortsetter under videoen:

Det ble i hvert fall ikke noe bedre da mannen som i nyere i tid er regnet som «Mr. Lillestrøm» selv, Frode Kippe, fikk stå helt umarkert og stusse hjemmelaget i føringen. Han er dermed oppe i fire scoringer mot Vålerenga – like mange som Arild Sundgot.

Forrige møte: Moas deilige revansj mot LSK

Kapteinene fortsatte å stå i sentrum også utover i omgangen. Christian Grindheim var mannen som hadde den særdeles utakknemlige oppgaven med å markere Frode Kippe. Men Vålerenga-kapteinen revansjerte seg da han stanget inn utligningen like før halvtimen var spilt på Åråsen.

Like før pause var imidlertid Lillestrøm på farten igjen. Ifeanyi Matthew tråklet seg fremover og fyrte av en markkryper fra om lag 18 meter. Adam Larsen Kwarasey klarte ikke å strekke seg bort i hjørnet. Dermed kunne hjemmelaget gå i garderoben med en 2-1-ledelse i sekken.

Vålerengas scoringsproblem fortsetter

Ronny Deila og Vålerenga satte innpå fysiske Henrik Kjelsrud Johansen for å få mer kraft på topp. Samtidig tok Arne Erlandsen umiddelbart grep for å utnytte ledelsen best mulig da han flyttet kontringssterke Erling Knudtzon opp på topp.

Den andre omgangen liknet mye på den første. Lillestrøm lot sa seg dypt og lot Vålerenga ha ballen mest.

Fikk du med deg? LSK ønsker å hente eks-spillere hjem

Gjestene fra Oslo har slitt med å skape sjanser mot etablert forsvar. Ronny Deila kastet innpå Aron Grødum for en svak Bård Finne, før Hermann Stengel fikk det siste kvarteret for Christian Grindheim.

Vålerenga klarte imidlertid aldri å legge et skikkelig trykk mot Lillestrøm-forsvaret. De største sjansene deres kom i den første omgangen, og hjemmelaget kunne kontrollere inn seieren i rivaloppgjøret.

Lillestrøm kunne dermed innkassere tre viktige poeng, mens Vålerenga er farlig nærme nedrykksplass etter kun tre poeng på de fem siste kampene.