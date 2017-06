«Mos» kryptisk om Aafk-fremtiden – har avslått tre utenlandske klubber

Ålesund (VG) (Aalesund – Haugesund 0-1) Mostafa Abdellaoue (28) er på utgående kontrakt med Aalesund og svarer kryptisk på hvor han vil spille neste sesong.

28-åringens agent Stig Lillejord forteller til VG at de har avslått tilbud fra tre utenlandske klubber.

– Det var attraktive tilbud økonomisk, men det føltes ikke riktig. Den neste kontrakten Mos skriver under på skal være et tilbud som er bra både sportslig og økonomisk for ham, sier Lillejord til VG.

Abdellaoue er på utgående kontrakt med Aafk, og om under en måned (1. juli) kan 28-åringen fritt skrive under for en hvilken som helst ny klubb uten at Aalesund mottar en krone i overgangssummen.

Agenten sier at han har fått henvendelser på spissen fra «relativt store klubber» i Norge og Skandinavia.

– Jeg er sikker på at det ikke går lang tid inn i juli før Mos vet hvor han skal spille i 2018, sier agenten.

Fristes av utlandet

Også Aalesund ønsker å forlenge med sin toppscorer, som har scoret syv mål på 12 kamper i Eliteserien i år, men 28-åringen selv vil ikke si om han ønsker å fortsette i sin nåværende klubb.

– Vi får se. Det må du ta med agenten min. Jeg trives her, men nå er det viktigste for meg å score mål og at vi vinner, sa 28-åringen til VG etter 0-1-tapet mot Haugesund.

Han fyller 29 år i august, og på spørsmål om det frister med et nytt utenlandsopphold sier han følgende:

– Ja, absolutt. Alle fotballspillere har en drøm om å spille ute. Jeg har opplevd det allerede, og det er selvfølgelig fristende hvis det riktige tilbudet kommer, sier spissen som spilte i FC København og Odense før han kom til Aalesund.

Agenten: – God dialog med Aafk

Dårlig stemning mellom tidligere Aafk-direktør Henrik Hoff og agent Lillejord gjorde at agenten fryktet Mos ville forsvinne på grunn av Hoffs «vendetta» mot Lillejord.

Lillejord sier til VG at han nå har en god dialog med sportslig leder Bjørn Erik Mellem i klubben.

– Bjørn Erik har forståelse for den situasjonen vi er i, og vi har sagt til Aafk at de er hjertelig velkomne til å komme tilbake med oss med et forslag, sier agenten og utdyper at det tilbudet Abdellaoue fikk av tidligere direktør Hoff, ikke var i nærheten av det de ønsket.

– Vi diskuterer ikke kontrakter som er under det nivået han er på i dag. Mos har levert godt over tid nå, så vi er ikke det minste stresset over hvordan hans fotballfremtid vil se ut, sier Lillejord.

ATTRAKTIV: Mostafa Abdellaoues agent har mottatt mange henvendelser vedrørende Aafk-toppscorerens fremtid. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Treneren om Mos: – En fanatastisk fyr

Aafk-trener Trond Fredriksen vil ikke si noe om hva slags tilbud de har gitt Abdellaoue og hans agent.

– Vi jobber med det, så får vi se om vi lykkes. Vi er i dialog med agenten hans Vi får se om vi blir enige, sa Aafk-treneren.

– Er «Mos» en spiller du vil ha med videre?

– Ja, selvfølgelig. Selv om han ikke scorer i dag (mot Haugesund), så er han toppscoreren vår og en fantastisk fin fyr. Vi vil veldig gjerne ha ham med videre, sa Fredriksen.