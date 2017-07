Mortensen senket Brann på overtid

BERGEN (VG) (Brann – Sarpsborg 08 0-1) Patrick Mortensen (28) ble matchvinner på overtid i Bergen.

Den danske spissen var på rett sted til rett tid etter at Alex Horwath hadde reddet en kontant heading, og da ballen falt til Sarpsborgs toppscorer gjorde han ingen feil og pirket inn den avgjørende scoringen i toppoppgjøret.

Med én mann mindre på banen avgjorde Mortensen kampen, med sitt åttende mål for sesongen.

Det kan vise seg å bli en svært viktig scoring for østfoldingene, som kuttet Rosenborgs luke fra åtte til fem poeng.

Samtidig skaffet seg en luke på tre poeng ned til Brann, og økte luken ned til Molde til to poeng.

Wormgoor stoppet Diatta



Den første omgangen på Brann stadion var ikke mye å skrive hjem om. Åpningsminuttene var preget av rufsete pasningsspill, og mange brudd i spillet. Ikke hjalp det stort at begge lagene lagde mange frispark heller.

Det eneste øyeblikket før pause som fikk de fremmøttes hjerter til å slå noe raskere enn normalt, var det bortelaget som stod for. Tobias Heintz, som hadde et skudd fra skrått hold tidligere i omgangen, spilte en flott vektet pasning gjennom til Krépin Diatta, som så ut til å komme alene med keeper.

I aller siste øyeblikk løp Brann-kaptein Vito Wormgoor opp Sarpsborg-stjerneskuddet, som var en stor plage for Brann-forsvaret da lagene møttes i Sarpsborg for noen uker siden, og satte inn en perfekt timet takling.

Halvhjertet rop etter straffe



Før et halvt minutt av den andre omgangen var unnagjort hadde det nesten skjedd mer enn det gjorde på de første 45 minuttene. Acosta nådde ikke opp da en lang ball ble slått inn i Brann-feltet, og Diatta fikk kontroll på kulen.

Senegaleseren ble løpt opp av Acosta, og da det var kontakt mellom dem, gikk angriperen i bakken. Dommer Trond Ivar Døvle vinket spillet videre.

Hovedpersonen selv så ut til å ta det hele med et smil, mens Sarpsborg-trener Geir Bakke og hans assistent Tom Freddy Aune var alt annet enn fornøyde.

Heintz nær med stupheading



Heintz, banens beste i det som var et toppgjør - om ikke annet så på papiret, markerte seg også etter hvilen. Drøye tjue minutter ut i omgangen fikk han en god mulighet da et langt oppspill endte hos Diatta, som slo inn i feltet.

Sarpsborg-vingen møtte ballen med hodet, men stupheadet like over.



Nærmere en avgjørelse kom vi bare syv minutter før slutt. Det så ut som at Alex Horwath, som vikarierte i Brann-målet for en skadet Piotr Leciejewski, ikke skulle ha noen problemer med å fange corneren fra Joachim Thomassen.

Ballen glapp likevel ut av hanskene til amerikaneren og endte hos Patrick Mortensen, som headet ballen noe få centimetere utenfor venstre stolpe.

Albech utvist etter filming

To minutter før full tid trodde de fleste at det var blåst for straffespark til gjestene da Andreas Albech gikk i bakken etter en duell med Bismar Acosta.

Albech fikk gult kort for filming, hans andre i kampen, og ble utvist.

Det ble imidlertid ikke avgjørende, for på overtid dukket Mortensen opp og ble matchvinner.