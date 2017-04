Mortensen og Trondsen slo knockout på AaFK

ÅLESUND (VG) (AaFK-Sarpsborg 08 1-3) Et skarpt og effektivt Sarpsborg spilte til tider ball i hatt borte mot AaFK. I sentrum stod radarparet Patrick Mortensen og Anders Trondsen.

De to stod bak det aller meste da østfoldingene tok en komfortabel seier på bortebane. Og det var ingen tilfeldighet, skal vi tro Mortensen.

– Vi ble enige, før kampen, om at Trondsen skulle slå tidlig inn på meg, forteller han til VG etter kampslutt.

Lagkameraten kan bekrefte dette.

– Vanligvis slår jeg innlegg med mye kraft, men i dag skulle vi prøve at de kom ned med litt snø på, forteller kantspilleren og smiler lurt.

Taktikken, som virkelig lønnet seg for Sarpsborg på Color Line Stadion, kan bli fruktbar også videre i sesongen, tror sarpingenes danske spiss.

– Ja, hvorfor ikke? Jeg liker å bli foret med baller inne i 16-meteren.

– Viser styrke

Tross tomålsseier og to målgivende lar ikke Trondsen seg imponere voldsomt av hva Sarpsborg presterte.

– Nei, vi var ikke veldig gode i dag. Vi har nok litt flaks som leder med så mye til pause.

Samtidig mener han det er et veldig sunt tegn for østfoldingene.

– Det viser styrke at vi klarer å vinne på en middels dag, sier han.

Blåtrøyene endte på 35 mål i 2016, færre enn Bodø/Glimt som rykket ned. I år står de allerede med seks på to kamper.

– Vi har fått mer tid sammen og kjenner hverandre bedre. I fjor gikk mye stang ut, men vi får håpe det fortsetter slik det har startet i år.

For Mortensen var det også én liten hake på en ellers god dag.

– Jeg irriterer meg over at jeg ikke scorer et til, for jeg skulle gjerne hatt mitt første hat-trick for Sarpsborg, sier 27-åringen med et smil.

Skuffet Aalesund-trener



En som var langt mer skuffet var AaFK-trener Trond Fredriksen. Han irriterte seg over måten målene kom på, da VG møtte han i pressesonen etter kampen.

– Når vi slipper inn så billige mål, så blir det ekstremt vanskelig å vinne, sukker AaFK-sjefen.

– Det tar ikke lang tid før 1-2 kommer heller, og vi gjør det utrolig vanskelig for oss selv.

Men det kunne sett helt annerledes ut. Unggutten Sondre Fet fikk en eventyrlig mulighet alene med Anders Kristiansen i Sarpsborg-målet, men keeperen gjorde seg bred og avverget på mesterlig vis.

– Vi har en kjempesjanse som vi ikke setter. Så går de rett i angrep og scorer et veldig billig mål, forteller Fredriksen.

To mann i sentrum



«Gjør Sunnmøre stolt» stod det på banneret til AaFK-fansen før kampen. To baklengs før 22 minutter var spilt, var neppe det de 5363 frammøtte på Color Line Stadion hadde tenkt seg. For danske Mortensen var i scoringshumør fra starten av, med god hjelp av Anders Trondsens presise innleggsfot.

Etter en jevn start, tok bortelaget første stikk. Anders Trondsen fant Patrick Mortensen i feltet som headet inn de blåkleddes første. Fredrik Carlsen banket inn 1-1 etter 19 minutter og fikk optimismen tilbake hos hjemmepublikummet.

Den varte dog ikke lenge. To minutter senere var det samme oppskrift for gjestene fra Østfold. Innlegg fra Trondsen, og denne gang brukte Mortensen foten til å overliste Andreas Lie.

Og for å gjøre vondt til verre for Trond Fredriksens menn, klarerte Bjørn Helge Riise Joackim Jørgensens heading i eget nett på overtid av førsteomgangen. Dermed stod det 1-3 til pause etter en svært effektiv og solid omgang av Sarpsborg.

De fleste forventet nok at AaFK skulle komme ut og ta tak i kampen etter hvilen. Det klarte de på ingen måte. Oddbjørn Lie kom nærmest, men headingen hans ble reddet mesterlig av Anders Kristiansen.

Sarpingene var også farlig frampå og tvang Andreas Lie til flere redninger i den andre omgangen, dog uten uttelling.

Dermed blander Sarpsborg 08 seg umiddelbart inn i toppen, mens AaFK nå er på jumboplass med null poeng.

VG kommer med mer fra Ålesund.