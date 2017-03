Morer seg med Bendtners nattklubb-historikk etter RBK-overgang

Nicklas Bendtners sjokkovergang til Rosenborg trender på Twitter både i Danmark og Norge. Her er noen av reaksjonene.

– Bendtner til Rosenborg for å unngå nattklubbfristelser og få karrieren på rett kjøl. Neste stopp: Marbella/Puerto Banus.

Der har du Twitter-hilsenen fra fotballspiller og VGTV-profil Mads Hansen etter at nyheten om overgangen - som av enkelte i dansk sportspresse betegnes som «en potensiell katastrofe».

Fotballekspert Morten Langli antyder at Nicklas Bendtner kan bli bra butikk for Rosenborg og at 29-åringen kan bli en «hit».

Journalist Mads Wehlast, som dekker dansk fotball for Ekstra Bladet, er i utgangspunktet positiv til Bendtners overgang.

Trener Tor Thodesen har sjekket med Ebbe Sand som var assistent til Danmarks landslagssjef Morten Olsen, og med særlig ansvar for spissene.

Christian Gauseth konstaterer at eliteserien 2017 med et ble ti ganger mer interessant med Bendtners overgang til Trondheim og Rosenborg.

Gisle Thorsen, også han journalist i danske Ekstra Bladet, oppsummerer slik:

Her er noen andre reaksjoner på Bendtners overgang til norsk fotball:

Bendtner selv sier følgende:

– Jeg er ennå ikke ekspert på norsk fotball, men jeg vet at Rosenborg er innbegrepet på en stabil klubb som får det beste ut av sine spillere. Den slags stabilitet har jeg savnet siden min tid i Arsenal, og nå får vi se om jeg kan få oppleve det igjen.

– Jeg kan kun love en ting, jeg er stadig sulten på fotball, stadig sulten på å skåre mål.

Sjekk hva Strømsgodsets Jostein Flo har å si om Rosenborgs spisskjøp: