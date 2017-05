Mollekleiv håper Edvartsen-konflikten løses torsdag

Etter å ha samlet partene onsdag tror «fredsmekler» Sven Mollekleiv på at det kan gå mot en løsning på den betente Svein-Erik Edvartsen-konflikten torsdag.

Mollekleiv, leder av NFFs etiske komité, fikk i oppdrag å samle partene i håp om å få til en løsning på saken der dommerne har ønsket Svein-Erik Edvartsen fjernet.

Etter onsdagens møte var Mollekleiv optimistisk med tanke på å komme til en snarlig løsning.

– Vi har hatt et møte, og det jeg kan si er at det var et konstruktivt møte der partene møttes. Der partene lyttet. Og der de ulike posisjonene, erfaringene og synspunktene ble presentert. Det ble også klargjort roller og fremtidige forventninger med sikte på å prøve å finne en konstruktiv løsning. Jeg er håpefull og partene ble enige om at vi møtes i morgen med sikte på å komme videre, sier Mollekleiv til VG.

– Som i bare å komme videre, eller komme til en enighet slik at saken løses i morgen?

– Det vet jeg ikke helt sikkert, men jeg opplevde møtet som konstruktivt og fremtidsrettet. Partene var enige om at man skulle møtes i morgen med siktemål om å komme frem til en løsning. Men man vet ikke det før løsningen er der. Vi er i en konsktruktiv dialog og god prosess, svarer Mollekleiv, som ikke vil gå i detaljer på hva som ble sagt og diskutert.

– Vi vil redegjøre litt mer om det når eller om vi kommer frem til en avtale.

– Så partene har nærmet seg hverandre?

– Det ligger i at jeg synes at det var et konstruktivt møte og at jeg er håpefull.

Langvarig konflikt



Det var den 23. mars det ble kjent at Svein-Erik Edvartsen ikke var satt opp som dommer i noen kamp i første serierunde. Noen dager senere ble det kjent at det skyldtes en konflikt med dommersjef Terje Hauge.

Siden den gangen har konflikten tatt ulike vendinger. Edvartsen har sagt at det er to ting han er misfornøyd med: Sammensetningen av sitt eget dommerteam og at han har mistet Rune Pedersen som sin mentor. I stedet har han fått dommersjef Terje Hauge som mentor.

Hauge og Edvartsen har riktignok hatt et forsoningsmøte og saken mellom de to ble ansett som løst. Men onsdag sist uke skulle Edvartsen beklage overfor sine kolleger – som reagerte på den profilerte dommerens håndtering av saken – på Gardermoen.

Dagen etter sendte dommerforeningen et brev til NFF der de ba om at Edvartsen ikke har noe å gjøre som eliteseriedommer før situasjonen endrer seg.

I går ble det kjent at Sven Mollekleiv skal megle i saken. Nå tror han på en løsning i løpet av morgendagen.