Moldes superinnbytter ga nytt medaljehåp: - Føler meg fantastisk

MOLDE (VG) (Molde-Odd 2-1) Akkurat da det så ut til at Odd hadde spolert Moldes sjanser til heng i medaljekampen, dukket superinnbytter Thomas Amang opp og sendte blåtrøyene til himmels.

Seieren gjør nemlig at avstanden opp til Brann på tredjeplass kun er tre poeng. Thomas Amang kastet seg inn på en corner etter 90 minutter og stanget inn vinnermålet via stolpen.

– Jeg føler meg fantastisk nå. Det har vært noen tøffe situasjoner tidligere i sesongen, så nå tar jeg bare alle sjanser jeg får. Jeg er kjempeglad, også for laginnsatsen. Det var en hard kamp og vi spilte mot et bra lag. Men nå må vi se fremover mot neste kamp, konstaterer en lykkelig matchvinner overfor Max.

Førsteomgangen fra Aker Stadion var ikke mye å skrive hjem om. Selv om Molde åpnet friskt, roet det hele seg betraktelig etter hvert og ingen av lagene virket i nærheten av skarpe nok til å score de første 45.

Olivier Occean burde klart bedre da han fikk beinet på et innlegg fra venstresiden etter en halvtimes spill. Riku Riski var frisk den første omgangen og kom også til et par halvsjanser, uten at det trøblet Molde-keeper Andreas Linde noe voldsomt. Molde på sin side skape ikke én eneste stor mulighet.

Tidlige mål i 2. omgang

Kampen trengte et mål, og det var nettopp det publikum fikk kun tre minutter etter hvilen. Petter Strand avanserte framover i banen, trakk innover og fyrte av via Elbasan Rashani. Rossbach så ut til å være med på retningsforandringen, men da tidligere Molde-spiller Fredrik Semb Berge valgte å prøve å heade den vekk og bommet, endret ballen retning igjen foran en forfjamset sisteskanse som måtte konstantere at Molde gikk opp i 1-0. Ballen var riktignok på vei mot mål, og Petter Strand ble kreditert scoringen.

Den ledelsen varte dog ikke lenge. For kun ti minutter senere fikk Odd corner. Babacar Sarr holdt lenge og fast i trøya til Occean til den stod som et flagg og ga ikke dommer Kai Erik Steen annet valg enn å blåse straffespark til bortelaget.

Det satte ringreven Jone Samuelsen kontant ned i hjørnet til 1-1 og kampen våknet endelig til live.

Enorm Odd-mulighet

6851 tilskuere hadde funnet veien til Aker Stadion på valgdagen, det laveste antallet siden hjemmekampen mot LSK i april. De frammøtte fikk se et Molde-lag som presset på for et vinnermål, anført av Petter Strand, som var frisk etter pause, og 17 år gamle Erling Braut Håland.

I stedet fikk Odd en alle tiders mulighet til å ta ledelsen - kvarteret før slutt ble innbytter Stefan Mladenovic spilt gjennom av Grøgaard og kom helt alene med Linde. Men avslutningen kom aldri fra innbytteren, og det endte med en tafatt tupp utenfor.

Og akkurat da det så ut til å ende med poengdeling i rosenes by, dukket innbytter Thomas Amang opp og løftet taket på Aker Stadion med sin scoring. Molde ligger fortsatt på fjerde plass, tre poeng bak Brann, mens Odd er nummer åtte i Eliteserien.

