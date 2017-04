Molde-spillerne betalte 330 000 kroner i bøter

Det koster å bryte botreglene i Molde. Av lagene som har avslørt overfor VG hva de samler inn på en sesong, vinner de soleklart.

VG har tatt en tur inn i Eliteserie-garderobene og sjekket ut de ulike botsystemene, og botsjef Knut Olav Rindarøy avslører hvor mye Molde samlet inn i botpenger i fjor.

– I fjor tror jeg vi samlet inn cirka 330.000 kroner, forteller Rindarøy.

– Håper noe går til veldedighet

Molde-profilen Daniel Berg Hestad, som nå har lagt opp, høres ikke overrasket ut når han får høre hvor mye Molde-spillerne samlet inn i fjor.

– Det er mye rotekopper der, sier han og ler.

– Da jeg spilte, var det 10 prosent som sto for 90 prosent av bøtene.Vi samlet ikke inn like mye da jeg spilte, men det var sekssifret, forteller Hestad.

Selv fikk han ikke så mange bøter, og ser ikke på de høye bøtene som et problem.

– Jeg fikk ganske ofte bot for ikke å få bot. Hvis man sliter med økonomien, så må man følge reglene, selv om det ikke er alle bøter som er mulig å unngå. Jeg håper de bruker noen av pengene på veldedighet slik at det går til en god sak. Da jeg spilte, ga vi for eksempel penger til Kreftforeningen og andre lokale saker, forteller 41-åringen.

Bottur til Barcelona

Pengene går stort sett til en bottur på slutten av sesongen, og for Molde sin del gikk turen til Barcelona i 2016.

– Vi koste oss i Barcelona, var mye på stranden og kjøpte en del Pepsi Max og Farris. Vi ble brune og fine, sier Rindarøy.

Han vil ikke røpe hele lista på hva de gir bøter for, fordi han ikke får lov av gutta i garderoben, men han avslører at boten de tidligere har dratt inn mest på er urintesten.

– Det går ut på at vi skal pisse i en kopp også måler dem verdien i urinen, og er den over 0,20, så er det bot. Så jo blankere urinen er, desto bedre er det, men nå er folk blitt flinkere til å klare denne, forteller han.