Molde-spiller anmeldt og siktet for voldtekt

Administrerende direktør i Molde, Øystein Neerland, bekrefter at en Eliteserie-spiller i klubben er anmeldt og siktet for voldtekt.

– Vi kan bekrefte at en spiller hos oss er anmeldt for voldtekt og vi er kjent med at det er to ulike forklaringer i saken. Spilleren hevder at han ikke har begått noe som helst lovbrudd. Nå er det politiet som jobber med saken, og de må gjøre sin jobb. Så får vi se hva som kommer ut av det arbeidet, sier Neerland til VG.

Kan spille



Det var Romsdals Budstikke som omtalte saken først. Avisen skriver at kvinnen skal ha anmeldt forholdet i første halvdel av mai. Spilleren skal være siktet og avhørt av politiet Politiet i Molde. Stasjonssjef Per Karstein Røv sier til Romsdals Budstikke at de tror etterforskningen av saken kan være avsluttet om kort tid.

Selv om saken er under etterforskning vil Molde likevel være åpne for at spilleren får spille kamper for klubben.

– Spilleren er ikke dømt for noe. Han er anmeldt. Det er kort og godt det som ligger bak den avgjørelsen, sier Neerland til VG.

Erkjenner ikke straffeskyld



Molde-spilleren får bistand av advokat Øyvind Panzer Iversen.

– Han erkjenner ikke straffeskyld og mener det ikke er skjedd noe straffbart her. Han opplever dette som tungt, men ser samtidig frem til at politiet får etterforsket saken ferdig, noe han mener vil bekrefte hans fremstilling, sier Iversen til VG.

– Hvordan forholder han seg til å spille kamper nå?

– Det har vi ikke diskutert. Det ligger på siden av mitt oppdrag og noe du må ta med Ole Gunnar (Solskjær), sier Iversen.

Mads Jenset representerer den fornærmede kvinnen i saken. Han vil ikke kommentere saken overfor VG og lar det være opp til politiet å styre informasjonsflyten videre.

Advokat Jenset vil heller ikke kommentere hvordan kvinnen ser på det at Molde tilsynelatende vil la spilleren spille kamper for klubben.

– Ingen grunn til at han ikke skal spille



Molde-trener Ole Gunnar Solskjær forteller Romsdals Budstikke at han har kjent til saken en stund.

Han forholder seg til hva spilleren forklarer til klubben, kaller det en påkjenning for spilleren, men overlater til politiet å gjøre jobben og etterforske saken ferdig.

– Han er ikke tiltalt eller dømt. Derfor ser vi ingen grunn til at han ikke skal spille fotball, det er jobben hans. Vi vil gjøre en ny vurdering av dette dersom det skulle bli en sak ut av anmeldelsen, sier Ole Gunnar Solskjær til Romsdals Budstikke.