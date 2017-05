Molde pepet av banen etter Sogndal-smell

MOLDE (VG) (Molde – Sogndal 1-2) Festdagen ble et mareritt for Solskjærs menn, da Schulze og Ramsland senket et synkende Molde-skip.

Etter Moldes dårlige form de siste rundene, forventet nok publikum et langt mer skjerpet hjemmelag enn de fikk se den første omgangen. De første 45 var jevne, og selv om Hestad burde sendt Molde i føringen da han var alene med Dyngeland, var ikke gjestene fra saftbygda helt ufarlige heller.

Schulze kunne fort gitt en tidlig ledelse for Eirik Bakkes menn, men bommet regelrett på ballen inni feltet da han skulle avslutte. Hjemmelaget gikk av banen til lett piping fra Aker-publikumet.

Fartsfylt 2. omgang

Det var derimot i den andre omgangen det skulle bli fyr i teltet. Gjestene tok en sjokkledelse i det 48. minutt ved Martin Ramsland som løp tvers gjennom hele Molde-forsvaret.

Og kun ni minutter senere smalt det igjen: brennhete Gilbert Koomson tok med Molde-forsvaret på løpetur, la inn i boksen der Eirik Schulze sto helt alene og banket inn Sogndals andre til massiv pipekonsert på stadion.

Jubelen hadde derimot ikke lagt seg i bortesvingen da Bjørn Sigurdarson tråklet seg gjennom Sogndal-forsvaret og smalt inn reduseringen.

Men Molde klarte aldri å samle sammen noe sluttprodukt mot Dyngeland i Sogndal-målet. Det ble med Sigurdarsons heading en meter over mål og et par farlige cornere. Dermed måtte et slukkøret blåkledd mannskap gå av banen til buing på 16. mai.