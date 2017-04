Molde om Sarr etter sykehusbesøk: – Ingenting brukket

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord–Molde 3-3) Molde-spiller Babacar Sarr ble fraktet til sykehus i Tønsberg etter å ha fått albuen ut av ledd i kampen mot Sandefjord.

– Jeg kan bekrefte at albuen var ute av leddet, men nå er på plass igjen. Røntgenundersøkelsen på sykehuset viste at ingenting var brukket. Så langt kan vi derfor håpe på at det har gått så bra som det kunne gått, sier Rune Roksvåg, medisinsk ansvarlig i Molde på turen til Sandefjord.

Sammen med Sarr satt han i en taxi på vei fra Sykehuset i Vestfold til Torp for å prøve å rekke et fly tilbake til Molde da VG fikk tak i han.

Så at noe var galt

Episoden skjedde tidlig i annen omgang da Sarr forsøkte å stoppe Flamur Kastrati. Kastrati fikk frisparket, men Sarr ble liggende. Og Sandefjord-spillerens umiddelbare reaksjon mot benken viste at noe var alvorlig galt.

Etter å ha fått behandling ruslet Sarr av banen for egne bein, og deretter gikk turen til sykehuset.

Gjør egne undersøkelser mandag

– Planen er å gjøre våre egne undersøkelser i Molde i morgen (mandag), for å se hva som eventuelt er skadet rundt, sier Roksvåg.

– Og beste prognose for når han er tilbake på banen?

– 1–2 uker. I verste fall 5–6. Men det blir gjetning.