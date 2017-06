Molde knuste Krise-Tromsø

MOLDE (VG) (Molde – Tromsø 3-0) Ole Gunnar Solskjærs menn ble buet ut av egne fans etter første omgang. Så slo de knallhardt tilbake.

Etter hvilen var det bare ett lag på banen: Scoringer av Etzaz Hussain, Björn Bergmann Sigurdarson og Fredrik Brustad sørget for at Tromsø ble sendt hjem til nord med et ydmykende resultat i sekken.

Det betyr at TIL-krisen eskalerer: Én seier på de ti siste kampene, tre strake tap og elleve baklengsmål på de tre siste kampene er bekmørke tall for Bård Floviks menn.

Molde overrasket ved å stille i en 3-5-2-formasjon for første gang denne sesongen. I første omgang var det langt fra en suksess; hjemmelaget skapte ingenting og burde ligget under til pause.

Tromsø-spiss fikk nemlig en gedigen mulighet til å sende laget sitt i ledelsen, men på åpent mål – fra skrå vinkel – avsluttet han utenfor.

Da Molde-spillerne trasket inn i garderoben, ble de buet på av hjemmefansen.

Men etter pause var det helt andre takter fra moldenserne. Ti minutter ut i omgangen falt ballen ned foran Etzaz Hussain, som klinket den i vinkelen fra like utenfor sekstenmeteren.

Bare minuttet senere slo Christoffer Remmer et nydelig innlegg til den islandske stjernespissen Björn Bergmann Sigurdarson, som nikket inn 2-0 for hjemmelaget.

Molde kontrollerte resten av kampen og skaffet seg en enda mer komfortabel ledelse da Fredrik Brustad banket inn 3-0-målet på vakkert vis – etter kampens andre målgivende pasning fra Remmer.

