Molde herjet med Vålerenga - to mål av Super-Sander (19)

MOLDE (VG) (Molde – Vålerenga 4-0) Han ble tidenes yngste seriemester 16 år gammel. Nå kan Molde-spissen Sander Svendsen (19) bli toppscorer i Eliteserien.

Tre mål på de fire første seriekampene låter veldig optimistisk med tanke på toppscorertittelen. I kveld var han i praktslag - scoret to - og sendte Vålerenga dypt inn i krisen. Oslo-laget har tapt sine tre siste seriekamper etter at de slo Viking (1-0) i serieåpningen.

Det var lekestue første halvtimen i det iskalde vårværet på Aker Stadion. Men Sander Svendsen ventet ikke lenge før han varmet hjemmefansen. Syv minutter trengte kjempetalentet før han banket inn 1–0.

Det var en vakker kombinasjon mellom han og Björn Bergmann Sigurdarson som førte til scoringen. Svendsen traff ballen - som gikk på tvers av «boksen» til Vålerenga - og suste inn til høyre for Marcus Sandberg.

Tre minutter etterpå gikk det fra vondt til verre for gjestene fra Oslo. Bergmann Sigurdarson serverte et herlig ballmottak. Han avsluttet raskt. Ballen traff stolpen, og ble liggende noen centimeter fra målstreken, før Ivan Näsberg kom skliende i et desperat forsøk på å få ballen unna. Men i stedet beinet han den i eget nett.

Etter 28 spilte minutter var det på mange måter «game over» for Vålerenga da tredje ballen lå i nota bak Sandberg. Først reddet Abdisalam Ibrahim på streken. I neste situasjon hadde Molde corner. Den ekspederte Sander Svendsen i mål fra kort hold.

Vålerenga hadde to sjanser i løpet av de første 45 minuttene. Henrik Kjelsrud Johansen headet over på et innlegg fra Ibrahim. Sammen Johansen hadde en alle tiders mulighet til å redusere da Bård Finne fikk slått inn i feltet. Men avslutningen ble for enkel for MFK-keeper Andreas Linde.

35 sekunder tok det Molde å sette inn «dødsstøtet» på Vålerenga i 2. omgang. Petter Strand slo inn fra sidelinjen. Bergmann Sigurdarson sto på om lag fem meter, og headet ballen i bue over Sandberg, til 4–0.

