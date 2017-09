Molde-helten (17) refses av lagkamerat: – Det får han ikke gjøre igjen

STAVANGER (VG) (Viking – Molde 2-3) Bryne-gutten Erling Braut Håland (17) provoserte Viking-fansen etter å ha scoret vinnermålet. Det får lagkamerat Björn Bergmann Sigurdarson (26) til å reagere.

– Vi snakket om det etter kampen, så det får han ikke gjøre igjen. Jeg synes ikke noe om det. Det er sånne ting man ikke skal gjøre. Det er unødvendig. Han burde heller komme til oss og feire med spillerne. Men han er ung og har mye å lære, sier den islandske Molde-stjernen.

Lest denne? Viking-sjefen reagerer på dømmingen: – Latterlig

REAGERER: Molde-stjernen Björn Bergmann Sigurdarson synes ikke noe om feiringen til Erling Braut Håland. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Håland kom inn fra benken og ble matchvinner med ti minutter igjen å spille. Han feiret ved å peke opp mot Vikinghordene og holde hånden bak øret, noe som førte til sterke reaksjoner blant hjemmefansen.

Høiland: – Helt unødvendig

Scoringen betød åpenbart mye for 17-åringen, som er født i Bryne og oppfostret hos Vikings rivaler.

– Jeg feiret litt. Jeg måtte få ut litt glede, sier en ordknapp Håland til VG.

Det var ikke bare lagkamerat Sigurdarson som reagerte på ungguttens feiring. Etter kampen havnet han i en disputt med Viking-spiss Tommy Høiland, en annen Bryne-gutt, som ikke har noe til overs for måten han valgte å feire vinnermålet på.

– Det er vondt for meg som spiller i Viking, og som vet at supporterne våre har hatt mange tunge opplevelser i år. Vi spiller ti mot elleve i 80 minutter, og da synes jeg det er helt unødvendig av ham å feire sånn. Han burde vise bedre holdninger enn det, sier Høiland, som påpeker at han har gjort det samme selv tidligere.

Husker du? Høiland ble kalt «apekatt» etter provoserende feiring

Solskjær: – Det må være lov

Etter kampen gikk Molde-trener Ole Gunnar Solskjær bort til Håland, la armen over skulderen hans og tok en prat. Det kunne se ut til at han snakket med ham om den kontroversielle feiringen, men det benekter Solskjær:

– Jeg sa «godt jobbet», men gikk gjennom de sjansene han ikke scoret på. Han er en lærevillig gutt.

TOK EN PRAT: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) gikk bort til Erling Braut Håland (t.v.) like etter kampslutt. Men treneren hevder han ikke snakket med ham om den provoserende feiringen. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

– Hva synes du om at han feirer slik foran Viking-fansen?

– Hvorfor ikke? Det er bare en 17 år gammel gutt. Det må være lov til å vise litt følelser. Det betydde mye for ham.

– Forstår du at Viking-fansen og -spillerne reagerer?

– Tommy Høiland ble vel litt irritert, men Tommy er like bra selv. Han er flink til å provosere, han også. Vi trenger typer som Tommy og Erling på norske fotballbaner. De er ærlig, det er fair play. Ja, det er noe litt unorsk over dem, men det er sånn det skal være, sier Solskjær.

Lest denne? Solskjær hyller Håland: – Ekkel å møte

Viking-sjefen: – Gult kort

Viking-trener Ian Burchnall mener Håland burde blitt straffet med gult kort for sin målfeiring.

– For min del kan han gjøre hva han vil. Men han burde fått et gult kort når han provoserer fansen på den måten. Han er bare en liten gutt, og han har sikkert alltid drømt om å score her. Hvis han er en Bryne-gutt, så liker han ikke oss, og da vil han feire på den måten. Det er neppe siste gang det skjer, sier han.

17 år gamle Håland, sønn av Alf Inge, ble – for andre gang på en drøy måned – matchvinner for Molde i det som er hans første sesong i Eliteserien.

Før hans 3-2-scoring hadde Sigurdarson og Martin Ellingsen scoret hvert sitt Molde-mål. Viking-målene ble scoret av Babacar Sarr (selvmål) og Tommy Høiland.