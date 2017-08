Molde har håvet inn titalls millioner på resirkulasjon av spillere

MOLDE (VG) Først blir de gode i Molde. Så mislykkes de i utlandet. Så kommer de tilbake til Molde igjen – gratis eller for en billig penge.

– Har du vært i utlandet, vil du være der. Men når du ikke lykkes, må du starte på nytt, sier Molde-spiller Etzaz Hussain til VG.

Han er en av flere som endte opp med returbillett til Romsdal etter å ha prøvd seg i utlandet. Pape Paté Diouf, Harmeet Singh og Vegard Forren er andre eksempler.

I sommer har dessuten Zlatko Tripic (Molde 2011-2014) trent og spilt for Molde uten at det endte med kontrakt.

– Vi prøver å utvikle spillere og selge dem. Funker det ikke utenlands, så er vi blitt glade i hverandre – og jeg tror de liker måten vi trener på, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær om resirkulasjonen.

– Desperat Forren

Spesielt to tilbakekjøp har vært lukrative for Molde.

Pape Paté Diouf ble solgt for 15–20 millioner kroner til FC København i 2011. Året etter var han tilbake i rosebyen på lån, før han ble hentet permanent i 2014. Med ett år igjen på kontrakten var overgangssummen bare en brøkdel av det Molde fikk for ham tre år tidligere.

Returen ble ingen suksess, og Diouf dro videre til Odd.

TILBAKE: Vegard Forren på torsdagens Molde-trening. Foto: Sindre Øgar

Ifølge Romsdals Budstikke fikk Molde mellom 20 og 30 millioner da Vegard Forren dro til Southampton i 2013. Da TV 2 meldte at det kostet 16 millioner kroner å hente han tilbake samme år, slo daværende Molde-direktør Tarje Nordstrand Jacobsen fast at summen var vesentlig lavere.

Molde hadde en fortjeneste på over 10 millioner kroner på Forrens mislykkede England-opphold.

Nå er 29-åringen klar for sin tredje periode i klubben, etter at han fikk tommelen ned i Brighton.

– At vi signerer Vegard igjen var ikke noe vi desperat ville. Det var noe han desperat ville. Han ville hjem og vise seg, og sette i gang karrieren. Da slipper du å betale mye. Det er ikke utlegg og investering, sier Solskjær.

– Ja, vi tar en sjanse fordi vi er nødt til å gi dem litt spilletid. Men økonomisk er det god business ja, tillegger han.

– Praksisen har vært god butikk?

– Ja, men det er bare sånn fotballverden er. Vi er ikke nødt til å selge. Vi har eiere som støtter oss hundre prosent, og vil at vi skal gjøre det bra. Da trenger vi ikke å selge for enhver pris. Det har gjort at vi har fått gode penger. Når de eventuelt har gjort ferdig kontrakten, eller ikke har slått til der, så har vi gode nok folk fra før.

– Er det utfordrende å komme i gang igjen når man vender tilbake?

– Ja, det kan hende. Det får vi se med guttene her. Vi har eksempler på begge deler. Vegard har vært landslagsspiller, og ingenting hadde vært kjekkere enn at han hadde spilt godt her og ble landslagsspiller igjen.

Gamle helter som Petter Rudi, Arild Stavrum, Daniel Berg Hestad og Magne Hoseth vendte også tilbake til klubben i sin tid. Den neste kan bli Magnus Wolff Eikrem, som har slitt i Malmö etter at han ble kåret til Allsvenskans beste spiller i 2016.

– Magnus har seks måneder igjen i Malmö. Vi har solgt så mange, og hadde vi bare beholdt dem, så ...

– Even (Hovland), Jo Inge (Berget), Ørjan (Nyland). Vi har hatt så mange. Vi har hatt suksess med å selge dem. Nå får vi heller ta var på dem som er her, selge dem og se om det dukker opp noen plasser for de gamle oldisene, smiler Solskjær.

VERDIFULL SPILLER: Ole Gunnar Solskjær og Pape Paté Diouf jubler etter 2–0 over Rosenborg i 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han sa først nei til å hente Vegard Forren hjem, men i juli fikk stopperen kontrakt ut året.

– Vegard er ikke i toppform ennå. Han har trent med oss lenge, og vil forhåpentligvis bety mye for oss. Det er en sjanse å ta å signere en midt i sesongen, men Vegard er veldig innstilt på å gjøre det bra, sier Solskjær og innrømmer at han gambler litt.

– Han vet hva jeg står for. Jeg får bare jobbe knallhardt for å bevise det, svarer Forren.

Han beskriver det som utrolig deilig å få Molde-kontrakt etter et halvår med flere nedturer, og noen oppturer.

– Vi er der med familien at vi har lyst å bosette oss her. Å spille for Molde, ikke bare i år, men i flere år fremover. Jeg har også et ønske om å bidra for landslaget igjen, sier han.

**MOLDE-GJENBRUK DE SISTE ÅRENE:

Vegard Forren:

2013: Solgt til Southampton for 20–30 mill.

2013: Hentet tilbake for minst 10 millioner kroner mindre.

2017: Gratis til Brighton.

2017: Gratis til Molde.

Etzaz Hussain:

2016: Gratis til tyrkiske Sivasspor.

2017: Gratis til Molde.

Harmeet Singh

2016 (januar): Gratis til Midtjylland.

2016 (mars): Gratis til Molde.

2017: Gratis til Wisla Plock

Pape Paté Diouf

2011: Solgt til FCK for 15–20 mill.

2012: Utlånt til Molde.

2014: Kjøpt av Molde for ukjent sum.

2015: Utlånt til Odd.

2017: Permanent overgang (gratis) til Odd.

Björn Bergmann Sigurdarson var en halv sesong på lån i Molde i 2014, før han ble lånt ut til FC København og senere signerte for Molde som Bosman-spiller i fjor. Knut Olav Rindarøy vendte tilbake til Molde etter et utlån til Deportivo La Coruna i 2010.