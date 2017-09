Molde forverret Viking-krisen etter målfest

STAVANGER (VG) (Viking – Molde 2-3) Selvmål, rødt kort og snuoperasjoner; det var ikke mangel på underholdning i Stavanger. Men poengene uteblir fortsatt.

For selv om Viking kjempet seg heroisk tilbake til 2-2 etter å ha spilt med ti mann gjennom nesten hele kampen, ble oppgaven for tøff for de kriserammede siddisene.

Igjen var det Moldes unge spisskjempe Erling Braut Håland (17) som, akkurat som mot Tromsø for en måned siden, utgjorde forskjellen til slutt.

Men det startet så lyst for Viking, som tok ledelsen før det var spilt to minutter.

Hjemmelaget fosset rett i angrep etter avspark og skaffet seg et frispark i god innleggsposisjon. Kristoffer Haugen svingte det inn i feltet og traff Molde-midtstopper Babacar Sarr, som med høyre overarm satte sin egen keeper fullstendig ut av spill.

Lykken varte ikke lenge. For like etter ti minutter kom fotrappe Fredrik Brustad seg fri i foran mål og ble felt av José Manuel Cruz. Det betød dobbel straff for vertene: Rødt kort til den spanske midtstopperen, som har en fortid i Real Madrid-akademiet, og straffe til Molde.

Vikings unge Eliteserie-debutant Amund Wichne (20) kastet seg riktig vei på straffesparket, men avslutningen til Björn Bergmann Sigudarson var for god; islendingen noterte seg for sitt 12. seriemål for sesongen.

– Det er dårlig forsvarsspill. Det er unødvendig og dumt av forsvarsspilleren (Cruz), men jeg synes ikke dommeren burde vise ham ut. Jeg synes det er latterlig. Det dreper kampen, sier Viking-trener Ian Burchnall til Eurosport om situasjonen som ga straffe og rødt kort.

17-åring avgjorde

Til tross for utvisningen valgte Viking å fortsette med en ganske offensiv og dristig 4-3-2-formasjon som ga Molde store rom. Det straffet seg en drøy halvtime da et innlegg fra Fredrik Aursnes fant en totalt umarkert Martin Ellingsen i feltet. 22-åringen fra Elverum bredsidet inn sitt første Molde-mål etter overgangen fra Kongsvinger i sommer.

Til tross for en «svak» omgang, som Molde-trener Ole Gunnar Solskjær kalte det i pausen, kunne gjestene ta med seg en 2-1-ledelse inn i garderoben.

Den kunne – og burde – blitt økt til 3-1 like før timen var spilt, men Brustad leverte en elendig avslutning alene foran keeper etter en strålende stikker av Sigurdarson.

Gjestenes sjansesløsing skulle ende med å straffe seg. Fredrik Torsteinsbø serverte Tommy Høiland i feltet, og spissen trillet inn utligningen fra kloss hold.

Men denne Viking-oppturen skulle bli som de fleste Viking-oppturer denne sesongen; kortvarig. To minutter senere dukket nemlig den talentfulle spisskjempen Erling Braut Håland (17) opp i feltet og dyttet inn seiersmålet for Molde.

Det betyr at moldenserne rykker enda nærmere medaljeplass, mens Vikings avstand opp til trygg plass bare øker og øker.

