Molde fortsetter å slite mot Haugesund

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Molde 0-0) Det begynner å nærme seg et tiår siden forrige gang blåtrøyene dro fra «sildabyen» med tre poeng. Mandag ble det igjen poengdeling.

2010 var forrige gang det ble tre poeng i sekken for gjestene fra Romsdal på Haugesund stadion. Molde har heller ikke slått mandagens verter siden 2012, da på Aker stadion.



– Guttene er skuffet. Men vi trenerne ser at det er et viktig poeng. Det er ikke mange, som under slike forhold, som får med seg noe her. Vi forsvarer oss godt, de har ikke mange sjanser, og så hadde vi et par vi kunne satt, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til MAX.



– Slik det ble i dag er vi fornøyd. Det er vanskelige spilleforhold og vi møter et lag som står godt i mot oss. Vi er opptatt av å holde nullen i dag, men så produserer vi altfor lite, sier Eirik Horneland til samme kanal.



Tam førsteomgang



Mandag var det gjestene som var farligst i en ellers så sjansefattig førsteomgang. Nærmest var Bjørn Sigurdarson etter et frispark utenfor 16-meteren etter halvtimen. FKH-keeper Per Kristian Bråtveit reddet imidlertid mesterlig. Det gjorde han også da Sander Svendsen testet skuddfoten tidligere i omgangen.

Minutter senere skulle imidlertid FKH snytes for straffe. Fra venstre kant kom Ali Abdi fremover og innlegget traff en Molde-spiller i hånda. Ingenting, mente dommer Kai Erik Steen.

Dermed ebbet de første 45 ut i ingenting.



Ingen bedring etter hvilen



Den andre omgangen skulle starte akkurat like kjedelig som den første avsluttet. Etter 25 tamme minutter tente Kristoffer Haraldseid en liten gnist hos vertene og publikum da han fyrte av fra 20 meter. Skuddet gikk like over Molde-målet.

Før denne tid hadde gjestene vært på enkelte visiter, men uten å skape de store sjansene.



Foruten et frekt dribleraid fra Liban Abdi mot slutten, ble det ikke mye mer å sperre øynene opp for på Haugesund stadion denne kvelden. Molde styrte spillet mot slutten, men uten å få hull på byllen.



