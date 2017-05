«Moi» om Sarpsborg 08-suksessen: Disse blir de neste utenlandsproffene

Sveits-proff Mohamed Elyounoussi (22) følger fremdeles med på gamleklubben. Han er ikke i tvil om hvem som blir de neste utenlandseksportene fra Sarpsborg 08.

– Anders Trondsen og Sigurd Rosted, svarer «Moi» på VGs spørsmål.

Basel-spilleren forteller at han får med seg hver eneste kamp hans tidligere klubber Sarpsborg og Molde spiller. Han er veldig imponert over det Sarpsborg 08 har gjort, og mener «klubben har jobbet veldig godt over tid».

– Som sarping er det er veldig morsomt å følge med på, sier Mohamed Elyounoussi.

Hetest og best



Med én scoring og fire målgivende pasninger så langt denne sesongen har Anders Trondsen vært den kreative kraften på midtbanen til Sarpsborg 08.

Samtidig har Sigurd Rosted vært en bauta i midtforsvaret til sarpingene, og stopperen viste også hvor målfarlig han kan være da han stanget inn to mål i seriepremieren mot Sogndal.

– De er kanskje hetest og har levert best akkurat nå, sier Elyounoussi til VG.

Mens andre klubber med betydelig bedre økonomi sliter i Eliteserien, har Sarpsborg 08 med kloke signeringer og spillerutvikling klart å etablere seg som et av de beste lagene i Norges øverste divisjon.

Poengkongene Patrick Mortensen, Jonas Lindberg og Anders Trondsen kostet kun halvannen million til sammen. Det er god business for et lag som før mandagens møte med Rosenborg er den fremste utfordreren om serieledelsen.

Et springbrett for unge spillere

Klubben har også vist at de ikke er fremmed for å la ungguttene dra videre ved tilbud fra større klubber, noe sarpingene viste blant annet da Mohamed Elyounoussi ble solgt til Molde.

Da Anders Trondsen ikke var fornøyd med å bekle backposisjon i Stabæk, ble han hentet og satset på som sentral midtbanespiller i Sarpsborg 08.

Nå kan 22-åringen være blant de heteste salgsobjektene allerede denne sommeren.

– Det man har sett de siste årene er at S08 har vært flinke til å hente unge talenter og selge de videre. Det er fortsatt unge spillere som vil ta steget videre, sier Elyounoussi.

Mohamed Elyounoussi har hatt en meget suksessfull sesong i sveitsiske Basel. Fredag kunne han feire klubbens 20. seriegull, med målgivende pasning og tittelen «banens beste» i siste seriekamp mot Luzern.

– Mer kynisk



Den sveitsiske avisen Blick ga «Moi» terningkast fem for sin innsats denne sesongen, og har lansert nordmannen som et av Basels heteste salgsobjekter denne sesongen.

«Moi» mener selv at tiden er inne for å slutte å kalle ham et talent.

– Jeg ser ikke på meg selv som ung spiller lenger. Jeg har spilt seniorfotball siden jeg var 15 år og ser på meg selv mer som en normal eller rutinert spiller nå. I Norge kan man være talent til man er 26 år, sa «Moi» til VG fredag.

Dermed har han også erfaringen til å gi noen velmente råd dersom Anders Trondsen, Sigurd Rosted eller andre unge nordmenn skulle finne veien ut i Europa.

– Man må være litt mer kynisk når man kommer ut. Man må bare ha tro på seg selv og være mentalt forberedt, sier den 22 år gamle sarpingen.