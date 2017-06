MMA-stjernen inspirerte Haugen til å «gå i krigen»

BERGEN (VG) Han var midtbanespilleren som hadde nesten alt, bortsett fra arbeidsro og litt tøffhet. Nå har Fredrik Haugen (24) fått det ene av Lars Arne Nilsen – det andre ved å se på MMA.

Historien om supertalentet fra Fyllingsdalen og Løv-Ham strekker seg over åtte år og starter med en 17-åring som herjet i Obos-ligaen, som tok belastningen det kan medfølge å være bergenser i Brann – og som sammen med Anders Trondsen i Sarpsborg har vært denne vårens fremste midtbaneslager i Eliteserien.

Pluss nøkkelspiller på laget som muligens kan utfordre Rosenborg om seriegullet. Men veien til å dominere over tid i Eliteserien har hatt noen fartsdumper for Fredrik Haugen.

Forsvant nesten

Han har nesten blitt lånt ut, nesten blitt solgt, nesten droppet å skrive ny kontrakt – og Brann var nesten i det totale fotballhavari da de tapte 1-4 for Levanger og lå som nasjonens 25. beste fotballag på en niendeplass i Obos-ligaen for nøyaktig to år siden.

Da hadde de falt ut av Eliteserien, Haugen var med på nedturen. Strilen Lars Arne Nilsen kom fra Hødd, ble Haugens fjerde trener i klubben og skulle få Brann vekk fra dødsriket med sine velorganiserte og klare fotballprinsipper.

UNG OG GOD: Med to scoringer (!) i straffesparkkonkurransen mot Start i cupen i 2009, suste Fredrik Haugen inn i norsk fotball som 17-åring. Her etter matchen som krevde over 30 straffespark for å få en avgjørelse. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Mens Nilsen har manøvrert Brann tilbake til toppen av norsk fotball, er Haugen på samme tid blitt en tilsynelatende mer komplett midtbanespiller.

Han løper begge veier, han truer rom uten ball, han vinner kula fra motstanderen (mot Aalesund var han nede på gresset og taklet tre ganger før ti minutter var spilt) – og han bidrar naturligvis med det han alltid har hatt:

Pasningene, blikket, forståelsen, valgene, scoringene fra distanse. Det siste var slik han presenterte seg i norsk toppfotball: Med å score fra rundt 35 meter mot Nybergsund på nivå to. Da var han 17.

– Blitt sterkere



Syv år senere er han ikke helt med på at forandringen har skjedd etter at Nilsen overtok, men han vedgår:

– Jeg er blitt sterkere og en mer fysisk spiller, men det skjer litt naturlig når man blir eldre. Jeg var ikke så mye annerledes som spiller for noen år siden. Men det var det at laget ikke fungerte, sier Fredrik Haugen.

– Men han (Lars Arne Nilsen) har det i bunnen at du alltid må løpe og vinne duellene, det har han fått inn hos meg. Men det viktigste er at jeg får brukt det jeg er god på: Komme inn i mellomrommet, strø pasninger. Dette henger sammen. Får jeg være god på den ene, er jeg god på det andre. Før fikk jeg ikke vist det, mener Branns beste spiller denne sesongen – som også har profittert på at han har to midtbanespillere ved siden av seg, ikke bare én.

Så er han blitt tøffere. Det vises ikke bare ved at han returnerte fra Obos-ligaen med hele venstrearmen tatovert, men fordi han er blitt tøffere i hodet.

Han forklarer:

– Fysisk er ikke jeg noe svakere enn andre. Men det er noe mentalt for en spillertype som meg, det å gå i krigen er en mental greie. Der har jeg jobbet mye, og treneren har vært veldig flink, sier Haugen, som med sine 182 centimeter er blant de aller minste i trener Lars Arne Nilsens foretrukne 11’er av høye og sterke Brann-menn.

Inspirasjon: McGregor



Men det er fra en helt annen muskelbunt Haugen har hentet inspirasjon fra når han skulle bli bedre på å krige.

– Conor McGregor har jeg sett på, sett dokumentarer og alt av ham. Til og med sett ham live, forteller Brann-spilleren og sikter til MMA-sirkusets største stjerne, som Haugen fikk følge på nært hold i berømte Madison Square Garden for et halvår siden.

McGregor var den fattige, irske rørleggeren som ble styrtrik, internasjonal kampsportkonge. Like hardtslående og treffsikker både i og utenfor buret; McGregor elsker å psyke ut motstanderne med å varsle knockouts og spille på sin enorme selvtillit.

– Mentaliteten han har, den liker jeg. Selv om det selvfølgelig er litt overdrevet. I sitt hode ser han for seg hva som kommer til å skje, den mentale styrken hans er noe jeg ser opp til, sier Haugen.

Å se for seg hva som skulle skje med Fredrik Haugen har ikke alltid vært like enkelt. Det har vært prat om overganger til både Strømsgodset, Sandefjord og Aalesund, trenerskifter og nedrykket ingen trodde kunne skje.

– Hvor mye har det forstyrret utviklingen din?

– Det har nok litt sammenheng. Nå som vi har fått litt kontinuitet de siste to årene og en plan på det vi driver med, har min utvikling skutt fart. Jeg skal ikke legge skylden på noe på at ting ikke har gått så bra før nå. At det har vært litt turbulent både med klubb og laget og alt mulig, skal jeg ikke legge skjul på.

– Det gikk en f… i hele meg da vi rykket ned. At dette ville vi ikke være bekjent av. Jeg har jobbet hardt alltid, men da jobbet jeg mer enn noensinne. Jeg skulle bevise for alle at både jeg og laget var bedre enn den sesongen viste. Ganske fornøyd med å slå tilbake.

– Hvordan har du opplevd det å være bergenser i Brann, et lokalt talent med forventningspress?

– Jeg har aldri tenkt på det eller kjent på det at «Nå må jeg…». Men når du har rykket ned og en hel by vet om det, kjenner man det på kroppen. Jeg har aldri vært en type som blir nervøs eller preget av hva andre mener, men at det har ligget i bakhodet, er helt sikkert, reflekterer 24-åringen.

Elsket og eid av fansen



Nå er han fansens favoritt. Passende nok er halve Fredrik Haugen dessuten «eid» av supporterne. Branns støtteselskap «Softball» bidro med penger både til overgangen fra Løv-Ham og da han omsider forlenget kontrakten i 2013.

Den går ut neste sommer. Brann håper på og jobber med å forlenge med midtbanespilleren. Men fotballkapitalismens lov er slik at Haugen bør selges denne sommeren om Brann ønsker mest mulig penger.

– Vi ønsker å ha Haugen i Brann. Skal noen selges nå, må det være veldig gode bud. Vi har serie, cup og Europa. Å hive ut spillere for en billig penge er ikke aktuelt, sier sportssjef Rune Soltvedt i Brann – som svarer «til de grader» når VG spør om klubben ønsker å unngå situasjonen at Haugen går gratis som bosmanspiller om ett år.

Giverne i «Softball» har altså rett på halve overgangssummen hvis Haugen blir solgt, men det er ikke utenkelig at de pengene vil gå til Brann for at de kan hente nye, lokale gutter.

Litt uvanlig for norske spillere, har Haugen altså en avtale som løper ut halvveis i 2018-sesongen.

– Er det et tegn på at du ønsker å være et mer naturlig kjøpsobjekt for ligaene i Europa som avsluttes på våren?

– Ja, det kan det være. Jeg vil egentlig ikke snakke om hvorfor den kontrakten går ut da. Jeg har lyst til å prøve meg, hvis det gagner både meg og Brann. Jeg har ikke lyst til å stikke herfra uten at Brann sitter igjen med noe. Jeg har lyst til å gi tilbake noe til både klubben og supporterne hvis jeg en gang skulle gå, svarer Fredrik Haugen.

– Det lover du, nesten?

– Ja, det har jeg lyst til.