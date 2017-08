Mjelde reddet Sandefjord-seier på overtid

(Sandefjord – Sogndal 2–1) Da Lars Bohinen endelig kastet innpå Carlos Grosmüller (34), greide ikke Sogndal å henge med i svingene.

– De ble på mange måter litt avgjørende i dag også, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen om sine to nysgneringer fra Uruguay: Carlos Grossmüller og Facundo Rodríguez.

Førstnevnte gjorde hele Sogndal-forsvaret svimmel da han ble byttet innpå mot slutten av kampen, og skapte muligheten som innbytter Erik Mjelde brukte for å score 2-1 på overtid.

Først slo en tunnel før han pumpet ballen inn i feltet. Etter litt ping pong foran mål, satset Mjelde alt og fikk kranglet inn seiersmålet for vertene.

Sandefjord-kaptein Håvard Storbæk sendte vertene i ledelsen da han sleivet inn 1-0 etter en corner rett før pause, men Sognal svarte få minutter ut i andre omgang da Reiss Greenrigde stanget inn 1-1.

– Det er ikke frøken-fotball

Det var likevel ikke bare målene som ble stående igjen etter kampen.

For dommer Martin Lundby hadde et svare strev med å holde orden på banen, og får etter kampen kritikk fra begge lags spillere.

Sogndals Kjetil Wæhler fikk først gult kort da han meide ned Pau Morer i midtsirkelen i første omgang. Etter pausen taklet han igjen hard. Lundby holdt kortene i lommen da, men stopperveteranen ble raskt byttet ut.

– Du vet aldri hvilken vei han skal blåse. Det er ikke frøken-fotball vi spiller, det er to lag som kriger, fyrer Wæhler løs overfor Eurosport etter kampen.

På motsatt lag var Flamur Kastrati fly forbannet da han ble byttet ut etter 66 minutter. Da hadde han rett før fått gult kort for filming i Sogndals felt, til tross for at reprisen tydelig viste at han fikk en kakk på standbenet.

– Det er jo ikke gult kort det der. Straffe, ikke straffe, det vet jeg ikke, men gult kort er det ikke, sier Kastrati til Eurosport.

Dommer Lundby har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Sandefjord kunne avgjort tidligere

Sandefjord hadde flere store muligheter til å øke ledelsen på 1-0 og til å igjen ta ledelsen på 1-1, men klokken tikket og gikk mot full tid uten at flere scoringer kom.

Men da veteranen Grossmüller ble kastet innpå, slet Sogndal med å holde følge i svingene.

34-åringen sendte først Taijo Teniste i pølseboden og serverte kaptein Storbæk, men han greide ikke å sette sin andre scoring.

Deretter viste han glimt av storhet da han gjorde forarbeidet til Mjeldes 2-1-scoring.

