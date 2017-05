Misfornøyd Grønner: – Å forlate Brann sitter langt inne for meg

BERGEN (VG) Jonas Grønner er ikke fornøyd med rollen han har hatt for Brann så langt denne sesongen, men å forlate klubben sitter langt inne for midtstopperen.

– Det sitter langt inne for meg å forlate Brann. Brann og Bergen er laget og byen min. Sånne kvelder som dette her på Brann stadion får man ikke så mange andre steder i Norge, så å være en del av noe sånt er stort. Det er klart at man ønsker å spille mest mulig, men det sitter veldig, veldig langt inne for meg å forlate Brann, sier Grønner til VG om overgangsspekulasjoner.

– Jeg skal fortsette å levere når jeg får sjansen, så skal jeg spille fast en dag.



Kampen mot Molde, som han fikk spille fordi Brann-kaptein Vito Wormgoor fikk seg en smell på trening torsdag, var Grønners første kamp fra start i Eliteserien siden Brann spilte 1-1 i serieåpningen borte mot Tromsø.

SCORET: Jonas Grønner satte inn 2-1-målet i Branns 4-1-seier over Molde. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Toppoppgjøret kunne ikke ha gått stort bedre for mannen som inntil nylig var kaptein på Norges U-23-landslag. En lang tå fra Grønner var nok til at Brann tok ledelsen 2-1 over Molde i toppkampen som til slutt endte 4-1.

– Det var en viktig og en deilig scorer, sier Grønner om sitt eget mål.

– Jeg synes det blir for store avstander mellom lagdelene i første omgang. Vi får ikke satt kampen sånn som vi skal, og vi lar Molde være gode på det de skal være gode på, men så får vi justert i pausen, og så murer vi igjen. De skaper vel knapt noe etter pause, og så løper vi over de i løpet av de siste 25 minuttene, og da vinner vi fortjent, sier den sedvanlig kritiske stopperen.



Har blitt pappa



Kanskje er det livet som pappa som har gjort at Grønner tilsynelatende tar tilværelsen på benken i klubben som han debuterte for allerede i 2010 litt mer med ro enn før. Et halvt år har gått siden bergenseren ble pappa til Ulrik.

Tro ikke at Grønner, som fikk tolv kamper fra start og tre innhopp da rødtrøyene tok sølv i Eliteserien forrige sesongen, ligger på latsiden bare fordi han har fått viktigere ting enn fotball å tenke på de siste månedene.

– Jeg forbereder meg på å starte enhver kamp, og blir skuffet når jeg ikke gjør det, men jeg har fokus på det jeg skal og er inne og bidrar når jeg kan. Jeg har levert når jeg har spilt lenge nå. Jeg har en viktig rolle i laget, men jeg ønsker selvfølgelig å ha en enda større rolle. Målet mitt er å spille hver eneste kamp.

Nilsen lover mer spilletid



Brann-trener Lars Arne Nilsen vet han er heldig som kan velge mellom tre så solide midtstoppere som Grønner, Wormgoor og Bismar Acosta hver gang han skal ta ut en ny startellever, og skryter av innsatsen Grønner legger ned.

Brann-treneren lover at midtstopperen vil få mer spilletid.



– Jonas jobber hardt, og kommer til å spille mye. Det går fint, sier Nilsen til VG om situasjonen som nok volder 53-åringen litt mer hodebry enn det den ordknappe Brann-treneren er villig til å innrømme mens pressen er til stede.



– Starter Grønner neste kamp?



– Nå har vi et tøft program med tre kamper på kort tid, er alt Brann-treneren ønsker å si før han tusler inn igjen i hjemmegarderoben.