HAUGESUND (VG) (FK Haugesund – Sarpsborg 08 0-0) Hjemmelaget var nærmest tre poeng, men mangler ifølge trener Eirik Horneland «noen prosent» med selvtillit.

Det åpnet fartsfylt på Haugesund stadion søndag kveld. Begge lag hadde flere sjanser til å åpne scoringskontoen, og allerede etter 15 minutter jublet Haugesund for scoring da ballen ble headet i mål etter corner.

Dommer Trygve Kjensli dømte imidlertid frispark til keeper Anders Kristiansen.

Det var ikke den eneste gangen hjemmelaget var nære å score mot topplaget fra Østfold.

– Vi skjøt og skjøt, men ballen gikk ikke i mål. Det var ikke bra nok. Vi må skape mer her på hjemmebane, sier en irritert Filip Kiss til Eurosport.

– Vi kan slå hvem som helst i ligaen. Sarpsborg er et bra lag og er i form, men vi er på hjemmebane, og da må vi spille mye bedre, fortsetter Kiss.

Trener Eirik Horneland var enig.

– Utgangspunktet på hjemmebane er alltid tre poeng. Fotball er mye selvtillit, og akkurat nå mangler vi noen prosent, sier Horneland.

– Tøffe å møte



På den andre trenerbenken satt Geir Bakke. Han mente den første halvtimen var den eneste perioden i kampen Sarpsborg kunne fått scoringen som kunne preget kampen.

– Etter det har vi mer enn nok med å ri av stormen som Haugesund kommer med, sier Bakke, som var fornøyd med ett poeng borte i Haugesund.

Det var også stopper Sigurd Rosted.

– Det er sterkt å holde nullen her i Haugesund. Så som stopper er man fornøyd med det. Haugesund er tøffe å møte her.

Han ville ikke prate for mye om at de etter kampslutt fortsatt er á poeng med tabellteten.

– Vi nyter det så lenge vi kan, men tenker kun på neste kamp, bedyrer den talentfulle stopperen.

Dobbel Huseklepp-sjanse

Begge lag hadde sine sjanser til å ta ledelsen, men første omgangs kanskje mest omtalte hendelse utspant seg like før pause.

Bruno Leite fikk ballen like utenfor 16-meteren og klinte til, og ville ha straffe da ballen etter påstandene traff en Sarpsborg-hånd. TV-bildene viste imidlertid at dommer Kjensi hadde helt rett da han ikke valgte å blåse straffe.

Like etterpå skulle kveldens dommer igjen havne i fokus da han blåste av omgangen når FKH var inne i S08s 16-meter.



Gjestene hadde et lite overtak på innledningen av kampen, men etter hvilen åpnet vertene best. Erik Huseklepp fikk to sjanser til å sette ballen i mål, men for dårlige avslutninger ble hindringen ved begge anledninger.



Hvis ikke dommer Kjensli ikke hadde en høy stjerne hos FKH-trener Eirik Horneland før hvilen, ble ikke saken bedre i den andre. Haugesund-sjefen var fra seg av frustrasjon ved flere anledninger, spesielt da Kristoffer Haraldseid og Jonas Lindberg havnet i en klassisk skulder-til-skulder-duell. Kjensli valgte å blåse frispark til S08-angriperen. Like før hadde Horneland applaudert ironisk da laget hans fikk frispark selv.



Begge lag hadde flere gode muligheter, men FKH kjørte oppgjøret mot slutten, men maktet ikke å score. Dermed endte det målløst.