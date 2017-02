Mini om Rekdals VIF-exit: – Hva var det jeg sa?

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (51) er overhodet ikke overrasket over at Vålerenga og Kjetil Rekdal (48) skiller lag.

– Jeg sier bare: Hva var det jeg sa, melder den tidligere TV 2-eksperten- og en av Rekdals tidligere landslagskompiser til VG.

– Ikke Kjetils beste egenskap



I en pressemelding fra Vålerenga i dag kommer det frem at Rekdal og klubben skiller lag etter mange års samarbeid. Avgjørelsen skal partene ha kommet til enighet om.

– Da det ble kjent at Ronny skulle ta over, og alle snakket om at Kjetil skulle være administrativ leder, da sa jeg til alle rundt meg at «han ikke er i VIF i februar».

– Jeg fikk nesten helt rett. Å være administrativ leder er ikke Kjetils beste egenskap her i livet, sier den frittalende eks-rosenborgeren.

– Ronny må være sjef



SKEPTISK TIL VIF-LØSNING: Mini Jakobsen, her fra en VG-reportasje for to år siden. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Han mener Ronny Deila er sjef med stor «S». Mini vil ikke gå så langt å si at de to ikke kunne samarbeide, men stusset voldsomt da VIFs sportslige ledelse ble presentert i fjor høst.

– Ronny må være sjef. Trenerne i norske klubber må være det. Det må være et visst samarbeid mellom de to stillingene. Du kan godt si at du skal ha en sportslig administrativ leder, som skal se et litt lengre bilde, men opp mot A-laget så må treneren være sjef.

– Sånn er det i Rosenborg også. Stig Inge Bjørnebye er leder, men Kåre Ingebrigtsen rapporterer ikke til ham. Nå må Ronny få plukke hvem han vil ha fremover, og som han har et godt samarbeid med, sier Mini.

«Årets mest forventede»



Det er ikke bare Mini som har sett avgangen på Valle komme. Tidligere Fredrikstad-leder og Eliteserie-ekspert, Joachim Jonsson, kaller det for «årets mest forventede nyhet».

– Det la jeg ut på Twitter eller kommenterte for en stund tilbake, at jeg hadde vanskelig for å se to såpass autoritære og sterke typer i ledende roller i en klubb som Vålerenga, sier han til VG.

– Jeg er ikke sjokkert eller overrasket. Jeg ser for meg Rekdal som trener mer enn en administrator. Du kommer ikke bort fra det faktum at en slik stilling krever en del administrasjon. Det hadde kanskje vært mer sannsynlig at dette fungerte om det var en scoutingrolle hvor han analyserte spillere eller lignende.

– Det virket fjernt fra starten av.

– Er dette positivt eller negativt?

– Vålerenga må naturligvis finne en erstatning. Kan ikke ha et hull i tomrom i en så viktig rolle i en klubb med de ambisjonene.

– Har du gjort deg noen tanker om hvem som blir eventuell erstatter?

– Har ikke tenkt et sekund på det, det kommer litt for brått på. Vålerenga er en attraktiv klubb. Nå skal jeg ikke si at de kan velge og vrake, men nesten.

– Kunne ikke gå



Rekdal sier i sitt brev til Vålerenga-fansen at «onde tunger» utenfor huset kan mene at han ikke alltid ville gjøre sitt beste for at det nye teamet skulle lykkes, og «uansett hvor uriktig det er, så kan det oppleves slik».

Mini mener Rekdal aldri har vært en mann som ikke ønsker at Vålerenga skal gjøre det godt.

– Men når Kjetil har vært sjef over så lang tid, og hatt både suksess og nedturer, så kan du ikke bare trappe ned i en sånn stilling som han har hatt til nå. Det kunne ikke gå. Med all respekt for Rekdal, overganger er ikke det han har hatt mest suksess med, sier Jakobsen.

– Ingen konflikt



Siden Erik Espeseth ble ansatt som daglig leder for noen måneder siden har han hatt å gjøre med to sterke fotballpersonligheter. Nå er én borte. På spørsmål om hvordan samarbeidsklimaet har vært mellom Deila og Rekdal, svarer Espeseth følgende:

– Selv om man velger å gå hvert til sitt som vi gjør nå, så trenger det ikke være noen konflikt. Det er det heller ikke her. Vi har hatt gode diskusjoner. Det er sterke personligheter dette. Det gjelder meg også. Det blir gode meningsutvekslinger av slik. Det skaper også god dynamikk. Men å gå dypt inn i materien føler vi blir feil. Partene er ikke uvenner, slår Espeseth fast overfor VG.