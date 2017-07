Mike Jensen mener RBK har knekt angrepskoden

SOGNDAL (VG) (Sogndal – RBK 0-3) Med festfotball og en sterk 3-0-seier på Fosshaugane lørdag har Rosenborg definitivt ristet av seg formsvikten i Eliteserien. Trønderne har nå en luke på åtte poeng før søndagens kamper.

Lagkaptein Mike Jensen mener laget har funnet ut av samhandlingen offensivt, og at det er hovedgrunnen til at Rosenborg har ristet av seg formsvikten og nå er suveren serieleder igjen.

– Hovedproblemet var at vi slet med å score mål. Defensivt har vi vært OK hele sesongen. Nå skaper vi flere sjanser og scorer flere mål. 14 scoringer på de siste fire kampene sier sitt. Jeg tror en del av forklaringen ligger der, oppsummerer Rosenborg-kapteinen etter den solide 3-0-seieren på Fosshaugane.

– Hvordan oppleves det fra deres ståsted at Brann kom opp og lånte serieledelsen?

– Det stresset ikke oss noe særlig. Brann så vel ut til å bli mer stresset. Det er kaldt på toppen, sier Jensen til VG i pressesonen i Sogndal.

Fredrik Midtsjø scoret 2-0-målet lørdag ettermiddag. Han er til liks med Jensen sentral i banen i Rosenborg-laget og har en formening om hva som gjør at laget har knekt koden for offensiv samhandling:

– Vi er blitt flinkere til å bruke ballen, til å flytte på motstanderne til de blir slitne. Og så sette inn støtet når de ikke henger med, sier han til VG.

Bredside i hjørnet



Midtsjøs 2-0-scoring var et godt eksempel på utsøkt samhandling. Nicklas Bendtner viste sin klasse da han åpnet Sogndal-forsvaret med en gjennombruddspasning til innbytter Elbasan Rashani. Kantspilleren styrtet til dødlinjen, la helt etter boken 45 grader ut i feltet, der Midtsjø møtte.

– Det var bare å bredside den i hjørnet.

Rosenborg så suverene ut i starten av sesongen, så førte en rekke svake resultater til at Brann fikk låne serieledelsen i noen dager. Men på de siste seks kampene har Rosenborg tatt 13 poeng. Bare feilskjæret borte mot Haugesund trekker ned statistikken.

Utfordrerne Brann og Sarpsborg møtes i Bergen søndag. Mens det siste av de nærmeste lagene, Molde, spiller hjemme mot Strømsgodset. Alle har press på seg for å henge med etter Rosenborgs festaften i Sogn.

Møter Dundalk onsdag



Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er enig i at det passer bra med en formutløsning med returoppgjør mot irske Dundalk hjemme på Lerkendal onsdag. Bortekampen sist uke endte 1-1. Et eventuelt avansement betyr at Celtic trolig er eneste hinder igjen før retur til Mesterligaen.

Les også: Rosenborg møter trolig Celtic ved avansement

– Vi får fornyet selvtillit hver gang vi vinner. Den tar vi med oss videre. Vi skaper mer og mer, og scorer mer og mer. I dag presterte vi langt bedre enn vi har gjort tidligere i sesongen på bortebane, i en vanskelig kamp. Det er alltid vanskelig å komme til Sogndal. I dag var vi dyktige, og hadde kontroll til det var spilt 65 minutter da de hadde en i stolpen, sier Ingebrigtsen til VG.

KAPTEIN: Få styrer RBK-skuta bedre enn Mike Jensen. Nå mener dansken at også angrepsspillet sitter for trønderne. Foto: Christian Blom , NTB scanpix

Jevtovic med klassescoring



Roseborg var det førende laget før pause, og tok fortjent ledelsen i 31. spilleminutt på en vakker scoring av spissen Milan Jevtovic som vendte opp inne i feltet og skrudde ballen i hjørnet med venstrefoten.

Mike Jensen serverte. Dansken var selv nær scoring fem minutter før da det som var ment som er innlegg duppet ned mot vinkelen. Sogndal-målvakt Mathias Dyngeland så ut til å feilberegne, men fikk vippet den over tverrliggeren i siste liten.

Schultze nær scoring



Sogndal greide til tider å etablere bra spill, men slet med å komme til de store sjansene. Nærmest i første omgang var det da Per-Magnus Steiring og Eirik Schulze fikk en dobbeltsjanse etter møljespill i feltet minuttet før Rosenborg tok ledelsen. Schulzes avslutning gikk rett utenfor stolperoten.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen rullerte litt på laget som klarte 1–1 borte mot Dundalk i mesterligakvaliken i uken som var. Målvakt Arild Østbø fikk sjansen for tredje gang i Eliteserien for Rosenborg på bekostning av André Hansen.

Les også: Helland ute fire til seks uker

De Laney tilbake etter 11 måneder



Yann-Erik de Lanlay var tilbake etter korsbåndskade og spilte første omgang.

– Jeg har ikke spilt kamp på 11 måneder, så det er spesielt. Jeg bestemte meg på forhånd for at jeg bare skulle løpe det jeg maktet. Jeg synes jeg holdt godt, og kunne spilt videre etter pause. Men det var avtalt at jeg skulle ut etter første omgang, sier siddisen til VG. Nå vil de Laney bidra i en viktig høstinnspurt.

– Jeg håper det. Vi har mye å spille for. Troppen er veldig sterk og konkurransen hard. Men jeg skal gi mine bidrag der jeg kan, lover han.

Klasse av Bendtner



Rosenborg fortsatte dominansen etter pause og allerede i det 50. minutt burde det stått 0–2 da serielederne spilte ut Sogndal, og innbytter Elbasan Rashani fikk stå alene på fem meter og dundre til. Ballen gikk for direkte på Dyngland som vartet opp med en feberredning.

Les også: Nwakali ble matchvinner, så utvist

Det gikk ikke lenge. Nicklas Bendtner viste klasse da han stakk gjennom Rashani i 56. minutt. Innlegget ekspederte Midtsjø i mål inne ved stolperoten til 0–2. Da var kampen i realiteten kjørt.

Sogningene har slitt veldig mot stormakten i norsk fotball. Rosenborg har vunnet ni av de 12 siste oppgjørene klubbene imellom. Og de så sjanseløse ut da de kom under 0–2.

Koomson pakket inn



Men i 65. minutt kom hjemmelaget til en stor sjanse da Gilbert Koomson endelig fikk til noe, og la inn til Eirik Birkelund som skjøt i stolpen.

Hurtigtoget Koomson ble stort sett effektivt pakket inn av Tore Reginiussen og Alexander Gersbach. Sogndals høyrekant fikk ikke mye rom å løpe i.

Men Sogndal nektet å gi seg, og hadde fortjent scoring da Lars Christian Kjemhus tråklet seg gjennom i feltet og skjøt. Avslutningen var det ikke samme klasse over, og heller ikke innbytter Bendik Bye fikk stokket beina riktig.

Isteden var det Rosenborg som kunne gå opp til 0–3 ved Vilhjalmsson i 78. minutt etter en misforståelse mellom Sogndals stoppere Steiring og Fredriksen.