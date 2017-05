Mener dommeren frarøvet FKH seier

HAUGESUND (VG) (FK Haugesund – Sarpsborg 08 0-0) Bruno Leite (22) sier sluttresultatet hadde sett helt annerledes ut dersom Trygve Kjensli (45) hadde dømt slik han skulle.

– Et feilaktig annulert mål og et straffe vi ikke fikk... Det er sannsynligvis 2-0, det og et annerledes kampbilde, sier FK Haugesunds midtbanespiller til VG etter søndagens oppgjør mot Sarpsborg 08.

Leite står med hendene på ryggen og smiler lurt i samtale med VG - tydelig nøye i vurderingen med hvilke ord han bruker for å omtale dommerens innsats.

Hele Haugesund rev seg i håret da Kjensli dømte frispark til S08-keeper Anders Kristiansen etter et kvarters spill på Haugesund stadion, i stedet for mål da hjemmelaget fikk headet den i nettmaskene.

– For meg ser det ut som en scoring. Du må spørre han hvorfor han velger å blåse frispark der. Vi går tøft på situasjonen og jeg trodde man måtte tåle såpass, men tydeligvis ikke han, følger FKH-trener Eirik Horneland opp, som føyer til at det er FKHs egen feil at det ikke ble tre poeng mot Eliteseriens tredje beste lag.

– Jeg ser at keeperen vår ble ganske godt sperret der, mens spissen deres rygger med rompa inn og prøver å ta ham ut med hockeytakling. Det er ikke lov. Keeperen har blitt litt fredet i feltet, men det der er frispark tror jeg, sier Anders Trondsen.

Kjensli skulle igjen havne i fokus like før hvilen. Da var det Leite som fikk fyre av fra like utenfor 16-meteren, men ballen så ut til å treffe hånda på en S08-spiller innenfor boksen.

– Det er vel ikke så mye å gjøre - en plass må han ha hånda, sier Trondsen.

– Men den treffer hånda?

– Ja, slik jeg ser det gjør den det, sier Sarpsborg-spilleren.

Dommer Kjensli ble spurt av presseansvarlig på Haugesund stadion om han ville prate med VG, men takket nei.

S08 fornøyd med poeng



Det åpnet fartsfylt på Haugesund stadion søndag kveld. Etter en periode hvor gjestene var best i første omgang, tok hjemmelaget mer over og hadde farlige sjanser.

– Vi har ikke helt kontroll hele tiden, men jeg syns ikke uavgjort er urettferdig resultat. Det hadde ikke vært noe å si om Haugesund hadde stukket av med tre poeng. Hadde vi stukket av med tre hadde vi vært heldig, oppsummerer Geir Bakke overfor VG.

S08-treneren fikk se laget sitt forsvare seg med nebb og klør på tampen av oppgjøret, mot et FKH i desperat poengjakt.

– Dette er en tøff bortearena. Vi er gode første halvtimen og hadde håpet på å omsette noe da. Da bet vi oss fast på deres halvdel og var først på stort sett det som var av første- og andreballer, sier Bakke.

Likevel var det vertene som vant sjansestatistikken mot topplaget fra Østfold.

– Jeg er skuffet. Ikke nødvendigvis fordi vi fortjente å vinne, men fordi vi alltid ønsker tre poeng hjemme, sier FKH-trener Eirik Horneland til VG.

Faretruende nært nedrykk



Hvis dommer Kjensli ikke hadde en høy stjerne hos Horneland før hvilen, ble ikke saken bedre i den andre. Haugesund-sjefen ropte og skrek langs sidelinjen og havnet i stadig munnhuggeri med fjerdedommeren.

Etter kampen hadde FKH-sjefen fått roet seg.

– Det er temperatur i matchen, og vi ønsker å vinne. Det er ikke noe stor sak fra min side. Jeg er engasjert og han (dommeren) gjør så godt han kan, også er det ikke han som gjør at vi ikke vinner. Det er fordi vi ikke har nok kvalitet i angrepsspillet vårt.

Dermed endte det målløst i Haugesund. Sarpsborg 08 er fortsatt i toppen av Eliteserien, mens Haugesund bare er to poeng unna nedrykksplass.

– Vi tenker ikke på nedrykk til daglig. Vi tenker på at vi skal løse det å bli bedre offensivt, avslutter Horneland.