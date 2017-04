Mener Bendtner har vært en stor skuffelse

I ukens utgave av Eliteserie-programmet «Runden» kommenterer paneldeltager og Mjøndalen-spiller, Mads Hansen, at han langt fra er imponert over det Nicklas Bendtner har vist de første fem serierundene.

– To mål på fem kamper er en dårlig statistikk fordi du er spiss på Rosenborg. Det skal sies at han er litt unnskyldt, fordi han ikke har vært i form på lenge. Men ut fra forventningene har han vært en stor skuffelse, sier Mads Hansen i denne ukens utgave av Eliteserie-programmet «Runden».

Før mandagens toppkamp mellom Sarpsborg 08 og Rosenborg kommer også assistkongen Anders Trondsen med et lite stikk retning Bendtner.

– Om jeg kunne valgt én spiller og hentet til Sarpsborg 08, ville det vært Bendtner for å få litt blest rundt klubben. Først og fremst for PR. Sånn det er nå, skal man ikke se bort fra at han ikke hadde spilt her.

Trondsen mener også at Bendtner er Eliteseriens mest overvurderte spiller, se hvorfor i videoen under – der han møter Mads Hansen til en FIFA-kamp.

Mandag er det altså duket for toppkamp i Østfold. Billettene til oppgjøret der Sarpsborg 08 får besøk av Rosenborg er allerede revet bort. Carsten Skjelbred kaster brannfakkelen, og gir vertene favorittstemplet. Hør hvorfor i klippet under.

I 2. divisjon så vi forrige runde det som fort kan bli en het kandidat til årets mål. Fram Larviks Harmohan Singh vartet opp med denne sylfrekke scoringen i bortekampen mot Hødd.

Vår faste paneldeltager Mads Hansen har vært sentral for Mjøndalen i sesongåpningen, og havnet nok en gang i fokus i bortekampen mot Ranheim. Men han liker svært dårlig at situasjonen blir sammenlignet med lagkamerat Christian Gaustads filming for Bryne for noen år siden.

