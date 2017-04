Mener Bendtner er RBKs Northug: – Myten overdøver idrettsutøveren

Det er mange likheter mellom Rosenborg-stjernen Nicklas Bendtner (29) og skiesset Petter Northug (31), mener Adresseavisens kommentator.

Kjetil Kroksæter i Adressa drar sammenligningen mellom Bendtner og Northug etter at den danske Rosenborg-spissen scoret i sin Eliteserie-debut mot Odd søndag kveld.

«Rosenborg har fått sin Petter Northug», skriver han i en kommentar dagen etter serieåpningen. Kroksæter mener danskene har et lignende forhold til Bendtner som det nordmenn har til Northug.

– Janteloven er dansk og mange av Bendtners landsmenn misliker den litt selvgode og storkjeftede spissen. De misliker Bendtner i den grad at de nærmest hater mannen. En vanlig oppfatning er at han er oppskrytt, høy på seg selv og en ganske uspiselig type, skriver kommentatoren.

Bendtner var storfornøyd etter drømmedebuten i Eliteserien:

Elsket og hatet

Han trekker frem uttalelsen til Bendtners tidligere landslagskollega Stig Tøfting, som i sin rolle som fotballekspert i Ekstra Bladet nylig uttalte: «Jeg håper inderlig at de som elsker å hate Bendtner, får lang nese fordi det betyr at han er på gang i Rosenborg.»

– Det slår meg at dansker omtaler Bendtner med samme engasjement som nordmenn snakker om Northug. Enten elsker de ham eller så hater de ham. Men nesten alle, enten de er interessert i sport eller ikke, har en mening om mannen. Begge har det til felles at myten overdøver idrettsutøveren, og at mye av fascinasjonen handler om det utenomsportslige. Dessuten er det en stund siden de var på høyden sportslig, skriver Kroksæter.

Kommentatoren trekker frem Bendtners svake form de siste årene og mener det også gjør ham lik Petter Northug.

– Vi kan dra sammenligningen med Northug igjen. Det blir langt mellom fulltrefferne når formen er ussel, skriver han.

Northug-manager Are Sørum Langås kan si seg enig i at man kan sammenligne skistjernen og Bendtner.

– Ja, det finnes kanskje noen likhetstrekk. To matchvinnere som engasjerer, sier han til VG.

Kroksæter utdyper Northug-sammenligningen overfor VG:

– Northug bygget myten om seg selv ved å ha de friske meldingene om barneskirenn og sånne ting. Bendtner startet vel karrieren ved å si at han skulle bli toppscorer i Premier League og VM. Begge hadde noen meget offensive sitater i ung alder og har fortsatt å levere minneverdige uttalelser.

– Kan Bendtner øke interessen for norsk klubbfotball slik Northug har gjort med langrenn?

– Det kan tenkes, ja. Det er avhengig av at han fortsetter å levere, men det er jo en merkverdighet at en fotballspiller som knapt har scoret mål de siste fire sesongene, skal ha en så høy status og få så mye oppmerksomhet. Men det merkes at saker om Bendtner og Northug leses usedvanlig godt. Du bryr deg, uansett om du liker dem eller ei.

Bendtner blir hyllet av lagkamerat og landsmann Mike Jensen:

Bendtner: Langrenn ikke min kompetanse

Etter at Bendtner hadde scoret ett mål på sin eneste målsjanse mot Odd, fikk han spørsmål av VG om han kommer til å oppsøke Northug for å trene seg til toppform.

– Vi trener fotball her, og spiller fotball her. Så det er det jeg holder meg til, svarte Bendtner.

– Ikke langrenn?

– Nei. Det er ikke min kompetanse.

Northug fleipet tidligere i vinter med Bendtners kontroversielle historikk knyttet til utenomsportslige hendelser.

– Det blir vel en rolig by for ham sammenlignet med der han har herjet før. Jeg så bare historikken hans. Det er en del klubber han har vært i i England som vi ikke kan tilby ham i Trondheim. Jeg tror ikke «Dreams» eller «Downtown» (to utesteder) har det samme aktivitetsnivået, sa Northug, som lovet å passe godt på den danske stjernesigneringen:

– Jeg håper jeg får guidet ham rundt. Det går jo an å dra på Downtown og ta en kaffe, selv om det kan bli litt kjedelig for «Bendtner'n».