(Haugesund - Lillestrøm 1-1) Aleksander Melgalvis (28) møtte dystre spådommer etter et avrevet leddbånd i juli. Men siden han ble meldt kampklar har det omtrent bare vært oppturer.

Han ble meldt skadefri så tidlig som til cupkampen mot Stabæk for to uker siden. Da scoret han 1-0-målet i en kamp Lillestrøm vant og gikk til semifinalen i NM. Nå – etter landslagspausen – har backen fått enda flere treningstimer i banken. Kanskje ikke overraskende at det var han som ble avgjørende da de kanarigule sikret ett poeng borte mot Haugesund søndag kveld.

– Han har nese for mål og er viktig i så måte. Så må også han jobbe for å komme i ordentlig matchform. Men han er viktig i de avgjørende situasjonene. Det er ikke mange som er de egenskapene forunt, sier LSK-trener Arne Erlandsen om Melgalvis, i et intervju med Eurosport etter kampen.

Har sikret viktige LSK-poeng



På stillingen 1-0 til hjemmelaget ti minutter ut i andre omgang jobbet nemlig Erling Knudtzon opp en ball nede ved dødlinja. Keeper Per Kristian Bråtveit var plutselig fullstendig feilplassert og Lillestrøm-spissen slo videre til en fremadstormende Melgalvis. På førsteberøringen sendte mannen, som så sent som i fjor spilte for OBOS-ligaklubben Strømmen, av gårde et skudd ingen kunne stoppe. Dermed 1-1 – et resultat som stod seg ut kampen.

Det er for øvrig ikke første gang Melgalvis blir helt avgjørende for et godt Lillestrøm-resultat. Cupkampen for to uker siden er allerede nevnt, men 28-åringen sørget for seier mot Sandefjord i serieåpningen. Han senket Viking på egenhånd i juni og scoret to da Lillestrøm oppsiktsvekkende berget 3-3 med én mann mindre store deler av kamper mot Sarpsborg 08 i juli. Så ble han leddbåndsskadet, returnerte til banen tidligere enn noen ventet, og har vært svært viktig i to kamper på rad.

– Vi gjør en OK bortekamp, får med oss ett poeng og vi skal si oss greit fornøyd med det. Det er sjanser begge veier. Det var deilig å score mål da jeg fikk sjansen, sier Melgalvis til Eurosport.

PRAKTSCORING: Haugesunds Liban Abdi jubler etter 1-0 målet mot Lillestrøm søndag kveld. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Nydelig Abdi-scoring



Det var imidlertid ikke mye som tydet på Lillestrøm-poeng før pause. En frustrert Frode Kippe oppsummerte de første 45 minuttene i Eurosports pauseintervju slik: «Ikke i nærheten av der vi skal være».

Kippe var nok hakket for kritisk, selv om vertene rett nok var best.

Det første kvarteret på Haugesund Stadion bar preg av duellspill, løpsvilje og en rekke lange baller i bakrom. I tillegg klarte begge lag å kjempe seg til noen hjørnespark, men det var ikke mye som varmet de fremmøtte før Liban Abdi valgte å gjøre alt selv i det 19. spilleminutt.

Haugesund-spissen mottok ballen ute til venstre. Mot passive Lillestrøm-forsvarere gjorde han som han ville. Abdi danset seg forbi både én og to mann, før han med en nydelig skru limte ballen i keeper Arnold Origis venstre hjørne.

1-0 og Lillestrøm måtte jakte scoring.

Tam andre omgang



Etter ledermålet kunne Frederik Gytkjær økt ledelsen både en og to ganger, men ble enten hindret av Marius Amundsen eller Origi. I andre enden hadde Erling Knudtzon en alle tiders mulighet til å utligne, men misset fra kort hold. LSK manglet generelt det siste lille ekstra i boksen nå som Marco Tagbajumi soner karantene.

Dermed gikk lagene i garderoben med en fortjent ledelse til vertene.

Etter hvilen tok det ikke lang tid før Melgalvis utlignet. Resten av omgangen ble nærmest et eneste stort gjesp dersom man ser på målsjanser. Aleksander Kovačević og Liban Abdi hadde noen forsøk hver, men det ble for enkelt for Origi i LSK-buret.

– Vi skulle absolutt hatt tre poeng i dag. Det er to «kompetitive» lag som jobber steintøft for hver ball. Da er det vanskelig å skape målsjanser. Det blir ett mål til hvert lag og det er sikkert greit, sier Haugesund-trener Eirik Horneland til Eurosport.