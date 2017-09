ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm-Kristiansund 0-0) Sean McDermott (24) slo knockout på Lillestrøm-spissene. Nå venter han på telefon – fra Norges Fotballforbund eller det irske landslaget.

– Jeg kan spille for begge, så det blir førstemann som ringer meg. Jeg er åpen for begge, sier McDermott til VG.

24-åringen, som gikk til Arsenal som 17-åring og som har en rekke U-landslagskamper for Irland, er krystallklar på at han skal bli landslagskeeper en vakker dag.

Les også: Brann opp på sølvplass

– Jeg har hatt kontakt med det irske landslaget, og jeg skal inn på ett av dem. Og ja, jeg får se hvem som kommer først. Jeg må bare fortsett å jobbe hardt, og trene hardt hver dag, så kommer forhåpentligvis sjansen, sier keeperen som har irsk-ættet far.

– Hva har du hørt fra det irske landslaget?

– At det bare er å fortsette som jeg gjør. De har jo én Premier League-keeper (Rob Elliot) og to Championship-keepere. Noen ganger tar de inn en nummer fire og fem, og akkurat nå er det den plassen jeg kjemper om.

– Kommer jeg inn der, så vet jeg at jeg kan vise at jeg er bedre enn de foran meg, sier norsk-iren til VG.

– Alltid overtaket

Det tok Lillestrøm én omgang, og en pauseprat, å forstå at det var fotballkamp på Åråsen. Det var altfor sent til å overliste en strålende McDermott.

– Jeg er veldig fornøyd med egen innsats. Jeg hadde noen gode redninger, samtidig som hele laget kjempet som helter. Alle «kaster seg foran», beskriver en smilende McDermott til VG.

Kristiansund-keeperen vant samtlige dueller mot LSK-spissene, og dermed endte det 0-0 på Åråsen, i en kamp der Kristiansund hadde ballen mest og LSK skapte det som var av sjanser.

– I mitt hode har jeg alltid overtaket uansett hvordan kampen er, så det var bare å spille mitt spill. Det gikk veien, svarer McDermott på spørsmål om han følte at han fikk et mentalt overtak på LSK-spillerne.

Les også: Sarpsborgs B-lag fikk rundjuling av Tromsø

Den «kuleste» redningen kom da han vant mann mot mann-duellen med Marco Tagbajumi.

– Noen ganger må du bare tenke som en utespiller. Du må bare stå oppreist. Da har han ikke så mye å skyte på, beskriver norsk-iren.

Se også: Gytkjær avgjorde i Hovland-debuten

LSK burde avgjort på overtid



Kristiansund-trener Christian Michelsen mener McDermott har vært stabil god hele sesongen.

– Vi snakker om at KBK skal kjennetegnes av et solid kollektiv, men det gjør ingenting når enkeltspillere står frem. Det er sikkert gode folk som sier at han bør vurderes (på det irske landslaget). I Kristiansund er vi meget godt fornøyd med ham, sier Michelsen.

– Kan han blir landslagskeeper?

– Jeg tror alle ambisiøse gutter som jobber tøft nok, hardt nok og lenge nok, vil får ut potensialet sitt – og da er alt mulig.

LSK spilte seg voldsomt opp etter en tam første omgang, og i sluttsekundene burde Erik Brenden sikret hjemmeseier, men LSK-spilleren sleivet, og ballen trillet inn i armene på McDermott.

Les fyldig kampreferat her

Svak første omgang



STOPPET LSK: Lillestrøms Erling Knudtzon foran Kristiansund-keeper Sean McDermott. Foto: Pernille Nielsen , NTB scanpix

Første omgang ble en svært skuffende affære, spesielt sett med hjemmelagets øyne. Blant de med gult og sort skjerf på hovedtribunen, ble frustrasjonsrop ofte avløst av hoderisting. Da Lillestrøm lekte «NM i feilpasninger» i bakre rekker mot slutten av omgangen, luktet det opprørsstemning blant LSK-supporterne.

«Nå må dere våkne, nå da!» lød beskjeden fra tribuneplass til gressmatta.

Viking sliter: Molde vant etter målfest

Kristiansund var langt flinkere til å treffe medspillere, og hadde ballen mest på Åråsen. Et par vakre kombinasjoner ble det, men det ble for puslete når nordmøringene nærmet seg mål.

I annen omgang tok LSK fullstendig over.

– Så mange flere åpne og store sjanser som vi skaper, det får du ikke i Eliteserien. Vi må score på de sjansene, sier LSK-sjef Arne Erlandsen.