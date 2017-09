McDermott slo knockout på LSK-spissene

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm-Kristiansund 0-0) Det tok Lillestrøm én omgang, og en pauseprat, å forstå at det var fotballkamp på Åråsen. For sent til å overliste en strålende Sean McDermott (24).

– Jeg er veldig fornøyd med egen innsats. Jeg hadde noen gode redninger, samtidig som hele laget kjempet som helter. Alle «kaster seg foran», beskriver en smilende McDermott til VG.

Kristiansund-keeperen vant samtlige dueller mot LSK-spissene, og dermed endte det 0-0 på Åråsen, i en kamp der Kristiansund hadde ballen mest og LSK skapte det som var av sjanser.

– I mitt hode har jeg alltid overtaket uansett hvordan kampen er, så det var bare å spille mitt spill. Det gikk veien, svarer McDermott på spørsmål om han følte at han fikk et mentalt overtak på LSK-spillerne.

Den norskfødte iren gjorde flere praktredninger på Åråsen, den «kuleste» da han vant mann mot mann-duellen med Marco Tagbajumi. LSK-spissen maktet ikke å score da han kom alene med den 24-årige keeperen.

– Noen ganger må du bare tenke som en utespiller. Du må bare stå oppreist. Da har han ikke så mye å skyte på.

LSK burde avgjort på overtid



LSK spilte seg voldsomt opp etter en tam første omgang, og i sluttsekundene burde Erik Brenden sikret hjemmeseier, men LSK-spilleren sleivet, og ballen trillet inn i armene på McDermott.

– Vi ble trykt bakover og må si oss fornøyd med et poeng. VI matcher dem godt i duellene før pause og dekker bra for kontringsspillet deres. I andre omgang klarer vi ikke gjenskape det og etablere eget spill, sier Andreas Hopmark, KBK-spiller, til Eurosport.

–Vi må bli mer stabile på bortebane, så vi får se på dagens første omgang som et riktig steg på veien, legger Hopmark til.

Svak første omgang



Første omgang ble en svært skuffende affære, spesielt sett med hjemmelagets øyne. Blant de med gult og sort skjerf på hovedtribunen, ble frustrasjonsrop ofte avløst av hoderisting. Da Lillestrøm lekte «NM i feilpasninger» i bakre rekker mot slutten av omgangen, luktet det opprørsstemning blant LSK-supporterne.

«Nå må dere våkne, nå da!» lød beskjeden fra tribuneplass til gressmatta.

Kristiansund var langt flinkere til å treffe medspillere, og hadde ballen mest på Åråsen. Et par vakre kombinasjoner ble det, men det ble for puslete når nordmøringene nærmet seg mål.

Som da Benjamin Stokke driblet seg bort istedenfor å avslutte fra meget god posisjon, tre-fire meter fra LSK-målet, og da Olav Øby nærmest bommet på ballen etter å ha blitt spilt fri av Jean Mendy.