(Kristiansund - Haugesund 3-2) Jean Alassane Mendy (27) ble byttet inn fem minutter før slutt. To minutter senere satte han inn seiersmålet mot Haugesund etter en dramatisk 2.-omgang

Etter de første 45 minuttene så ikke Kristiansund og Haugesund ut til å bli et spesielt målrikt oppgjør. 2-1 i sjanser luktet det ikke akkurat svidd av.

40 minutter senere var stillingen 2-2 i det som virket som en helt annen fotballkamp etter pause.

Med fem minutter igjen gjorde Kristiansund-trener Christian Michelsen det som skulle bli en avgjørende endring. Han tok Daouda Bamba av banen og dyttet inn Jean Alassane Mendy. Det ga umiddelbart uttelling.

0 Kristiansund BK 0 Haugesund

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt

Spissen løp seg fri på bakerste stolpe og satte hodet på et strøkent innlegg fra Jonas Rønningen. Både spillere og tilskuere jublet hemningsløst etter 3-2-scoringen, som til slutt ble avgjørende i favør hjemmelaget.

– Jeg tror det var første berøringen etter at jeg kom inn. Og det var med hodet. Det var på tide at jeg scoret med hodet, sa Mendy til Eurosport etter kampen.

Han hadde knapt rukket å løpe seg svett, men ble likevel matchvinner for Michelsens mannskap. Det var sjefen storfornøyd med.

– Det er ikke problemer å sette inn folk når de er så gode de som kommer inn, sa en smørblid Michelsen til Eurosport.



Saken fortsetter under bildet

MATCHVINNER: Kristiansunds Jean Alassane Mendy jubler og blir gratulert av Christoffer Aasbak og Benjamin Stokke bak. Foto: Anders Tøsse , NTB scanpix

Hjemmesterke KBK

– Seieren smaker skikkelig og måten det skjer på er strålende. Vi kommer tilbake tre ganger i kampen. Karakterene i laget sto frem i dag, fortsatte Michelsen, tydelig oppspilt etter det sene seiersmålet.

Laget fra Nordmøre har scoret i de fire siste hjemmekampene mot henholdsvis Brann (1-0), Strømsgodset (2-0), Lillestrøm (1-1) og nå Haugesund. 10 av 11 poeng er tatt på eget gress. Det samme er syv av KBKs ni mål.

– Det er et helvete å stå på linja der. Men det er motiverende og inspirerende å se at guttene springer. Vi sa før kampen at det laget som legger ned den beste innsatsen før kampen, får som regel best betalt, avsluttet Michelsen.

Det fikk KBK sent, men godt.

– Det er dårlig dømt



Det tok bare 28 sekunder fra Trond Ivar Døvle blåste igang den andre omgangen før Benjamin Stokke hadde banket ballen opp i nettaket til 1-0.

Men scoringsfesten var langt fra over på Nordmøre.

Åtte minutter senere var KBK-keeper Sean McDermott uheldig da han bokset en corner fra Erik Huseklepp i eget mål.

Målvakten var rasende etter baklengsmålet og mente han ble dyttet av Vegard Skjerve. Men McDermott fikk ikke annet enn gult kort for protester av Døvle.

– Det er klart frispark, men jeg gidder ikke bruke tid på det, sa McDermott, som ikke var helt ferdig med situasjonen.

– Jeg holder ballen også går han inn i kroppen min. Det er dårlig dømt, fortsatte McDermott til Eurosport.

Snaue ti minutter senere var det innbytter Sondre Sørli sin tur til å vise seg frem. Han tok med seg ballen gjennom hele Haugesund-forsvaret og satte ballen til side for Per Kristian Bråtveit. 2-1.

Kun fire minutter senere kom utligningen for Haugesund. Dan Peter Ulvestad var uheldig på et innlegg og sendte ballen i en bue over egen keeper.

Så dukket altså Mendy opp ...

3-2 sto det på resultattavlen, etter at Kristiansund hadde vært sist på ballen på alle fem målene.