LA MANGA (VG) Når avspark tas i Eliteserien om to uker, pågår fortsatt en kamp etter seks års diskusjon: Kampen mot matchballen.

For det de fleste ikke tenker over/har fått med seg, er at Eliteserien i Norge spilles med syv-åtte forskjellige matchballer, i motsetning til de fleste andre ligaer i Europa. I Sverige fikk de på plass en fast matchball før forrige sesong. I Danmark har 12/14 lag samme type ball, og fra i sommer samles Danmark til «et ballrike», da de to siste kjøpes ut.

Men i Norge spilles det med Nike på én arena, Adidas, Umbro, Select, Puma, Mitré, Hummel. Det er egentlig bare å tenke på et merke: Du finner det i norsk fotball.

Og frustrasjonen over dette er faktisk ganske kraftig, fra både spillere, trenere og enkelte ledere.

Parodi



LER: Sivert Heltne Nilsen mener norsk fotball blir en parodi uten at vi klarer å enes om en fast matchball. Foto: , Knut Espen Svegaarden

– Norsk fotball blir en parodi på grunn av dette, mener Branns Sivert Heltne Nilsen. Han har lenge vært frustrert over dette, Heltne Nilsen har testet mange baller, og det er store forskjeller, både når det gjelder sprett, stoff, måten den beveger seg på og hvordan den må sparkes til for å få best mulig effekt.

Han testet fire forskjellige baller, for VG, i vindkastene på La Manga nylig, og bekrefter forskjellene på dem.

– Jeg mener det er viktig for norsk fotball at vi spiller med samme ball i hver kamp her hjemme. Og det diskuteres mye blant spillerne, sier Heltne Nilsen. Etter sko, er det ikke tvil om at «ball» er viktigst for fotballspillere.

Dyrt med baller

– For keeperne er det ideelle at det er samme ball. Det diskuteres ganske mye blant oss som er opptatt av keepere, sier Haugesunds keepertrener Espen Skistad.

Ball-virvaret i norsk fotball koster også penger.

Ta Molde, for eksempel. Ole Gunnar Solskjær innrømmer overfor VG at «vi kjøper alltid inn baller som vi må spille med i bortekamper som ikke er Nike, ja.» Og han svarer glatt «ja» på spørsmålet om det burde vært samme balltype i alle kampene i Eliteserien.

Rosenborg bruker ikke samme kostbare taktikk, men taktikken er ikke ny: Da Martin Andresen var trener i Vålerenga for noen år siden, sørget han for at klubben hadde 9–10 forskjellige typer fotballer tilgjengelig før sesongen ...

Nå gjør Ronny Deila noe av det samme:

– Vi sørger for at vi, den siste uken, får trent med den ballen vi skal spille med i kamp, sier Vålerenga-treneren.

– Vi holder oss til Adidas, sier Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg, men RBK sier også at «Molde spurte oss om å låne Adidas-baller før de skulle møte oss på Lerkendal.»

Joachim Walltin er leder av spillerforeningen NISO. Han bekrefter at «matchball» har vært et tema helt siden 2011, og egentlig lenge før det også.

Holdt på siden 2000-tallet

– Da jeg selv spilte, på 2000-tallet, var det mange reaksjoner på at vi annenhver uke måtte spille med andre baller enn vi gjorde i hjemmekampene. Det har i hvert fall vært et tema siden den gangen, sier Walltin.

I 2011 ble det strek i norsk fotball. Et av de mindre kjente temaene den gangen: Matchballen.

– Det mest provoserende den gangen var at klubbenes argument mot én matchball var «det er ikke mulig, det er for dyrt». Men tråløst nett på stadion, det har de råd til, sier Walltin lakonisk.

Jo Bergsvand i Norsk Toppfotball sier at han nettopp har hatt «en ny runde» med klubbene, og at han føler at noe er i ferd med å løse seg på «ball-siden».

– Det er et håp nå. Men utstyrsavtalene klubbene har, de må først gå ut. Og den siste er Vålerengas i 2021. Det er kommersielle hensyn som er årsaken til at vi i norsk fotball ikke har klart å enes om en matchball i ligaen, sier Bergsvand.

Sverige og Danmark

– 2021? Da blir jeg negativt overrasket – igjen. Dette bør det enes om i år, og fra 2018 bør vi ha dette på plass. Vi får det til hvis vi vil det nok. Mitt inntrykk er at det går for tregt. Håndball tok grep på dette feltet for noen år siden, la det ut på anbud, og der brukes samme type ball på alle kampene nå, sier Joachim Walltin i NISO.

Han sier at i Sverige så ble noen klubber «kjøpt ut» sånn at det skal bli likt. Det samme skjedde i Danmark.

– Her blir det samme ball på alle arenaer fra i sommer. Nå er det 10 av 12 som bruker samme matchball, sier FCK-trener Ståle Solbakken.

Imens irriterer Sivert Heltne Nilsen seg fortsatt over at norsk fotball må starte sesongen med 6–8 forskjellige typer ball i seriekampene.

– Vi må få gjort noe med dette. Hvor vanskelig kan det være? Det er arbeidsredskapen vår, og den er viktig. Det er nok av utfordringer i norsk fotball fra før, om vi ikke skal slite med forskjellige baller også, mener Branns midtbanesjef.