Martin Samuelsen: Norsk utlån uaktuelt på grunn av kunstgress

PORSGRUNN (VG) West Ham-talentet Martin Samuelsen (20) mener Eliteseriens mange kunstgressbaner er ødeleggende for unge spilleres utvikling.

Unggutten fra Haugesund vet ikke hvor han kommer til å spille kommende sesong, men én ting er ganske sikkert; han kommer ikke til å spille i Norge.

– Nei, det er egentlig ikke ideelt. Det er kunstgress og litt sånne ting, sier Samuelsen til VG og utdyper:

– Jeg har et mål om en karriere i utlandet. Der spiller de på naturgress. Jeg er i de årene hvor det er viktig å spille kamper og utvikle seg. Jeg vil bli en god naturgress-spiller, ikke en god kunstgress-spiller.

– Mener du det er negativt for utviklingen å spille mye på kunstgress?

– Ja, det tror jeg. Det er noe helt annet å spille på gress. Når det regner, blir det vått og glatt. Det er stor forskjell. På kunstgress går ballen mye fortere, det er mye lettere å føre ballen. På gress er det kanskje litt humpete, og det er andre ting du må tenke på, sier West Ham-spilleren, som – på naturgress – lærte bort finter til norske unggutter under Statoil Talentleir i Porsgrunn:

Bjørnebye: – To forskjellige typer fotball

Når Vålerenga flytter fra Ullevaal til Valle i september, vil ni av 16 klubber i Eliteserien ha kunstgress på sin hjemmebane.

Én av klubbene som både spiller og trener på gress, er Rosenborg. Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye ønsker ikke å kommentere Samuelsens uttalelser direkte, men han understreker at klubben velger å spille på gress for å kunne prestere internasjonalt.

– Internasjonal fotball, de store ligaene, spilles stort sett på gress. Vi har masse folk som jobber med å vedlikeholde hjemmebanen vår og treningsbanen, og vi har valgt å satse på dette fordi vi ser mot Europa og mener det ikke er et alternativ å ha kunstgress. Det er to veldig forskjellige underlag, og egentlig to forskjellige typer fotball, sier Bjørnebye.

– Har Eliteseriens mange kunstgressbaner vært en utfordring for dere i forbindelse med spillerrekruttering?

– I utgangspunktet ikke. Vi har gress selv, så det er bare åtte til ti kamper hver sesong hvor du spiller på kunstgress, sier RBKs sportslige leder, som er opptatt av å understreke at den generelle kunstgress-debatten i Norge trenger større nyanser:

– Diskusjonen om kunstgress er så omfattende, og preger så mange typer miljøer i norsk fotball, at det må større nyanser til for å ha en prinsipiell debatt om hvorvidt kunstgress og gress er best.

Sarpsborg-sjef: – Individuelt

Thomas Berntsen er sportssjef i Sarpsborg 08, som spiller sine hjemmekamper på kunstgress. Han sier at kunstgresset aldri har vært et problem når klubben har signert spillere.

Berntsen forstår delvis argumentene til Martin Samuelsen, men mener det finnes andre faktorer som er langt viktigere når man skal velge seg en klubb.

– Det er noe riktig i det fordi du utvikler andre typer ferdigheter ved å spille på naturgress. Det er et annet spill med flere taklinger og sånne ting i forhold til kunsgress. Men det viktigste er å finne den riktige klubben hvor du blir satset på og får nok spilletid. Hvis Samuelsen er i en situasjon hvor han kan velge begge, er det kanskje det beste for ham å velge naturgress, men jeg tror det er individuelt.

Sarpsborg, som ligger på tredjeplass i Eliteserien, har en rekke hete salgsobjekter på laget. Hetest er Anders Trondsen, som er ønsket av italienske Palermo. Sportssjef Berntsen tror ikke spillerne kommer til å ha problemer med å tilpasse seg ligaer som kun spiller på gress.

– For å være helt ærlig, så tror jeg du venner deg til det i løpet av to-tre uker. Jeg tror det er en veldig smal sak. Jeg tror helt ærlig det er mange ting å bekymre seg over før man skal bekymre seg over det, sier Berntsen, som legger til at han vet at svenske klubber har brukt kunstgress-spill som argument for å signere eller ikke signere en spiller.