Marcus Pedersen usikker mot Rosenborg

DRAMMEN (VG): Marcus Pedersens (27) legg lager trøbbel før møtet med Rosenborg søndag. I tillegg mangler Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud sin faste midtstopperduo.

Søndag tar Strømsgodset i mot Rosenborg på Marienlyst, men på drammensklubbens trening torsdag formiddag var det ingen Marcus Pedersen å se.

– Det jeg kan si om det er at Marcus trener litt ute og litt inne. Sånn er det vel, sier Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud kryptisk til VG.

– Står kampen på søndag i fare for ham?

– Vi håper at det ikke er noe problem, så får vi se på søndag.

27-åringen stod over fotballøkten med laget torsdag for å trene alternativt innendørs og er usikker til søndagens møte med serielederen.

– Jeg har slitt litt med leggen den siste uken. Vi prøver å få det bra til søndag, sier Pedersen til VG, og forteller at problemet er at han sliter med kramper i den ene leggen.

– Den går veldig fort i «forsvar», sier 27-åringen.

Planen er at han skal forsøke seg på feltet sammen med resten av troppen fredag for å teste ut leggen.

– Vi må bare ta det dag for dag, men jeg føler at kampen på søndag er innen rekkevidde, sier Pedersen, som vet godt hvordan man skal senke Rosenborg:

Skullerud må finne ny stopperduo



Usikkerheten rundt Marcus Pedersen er ikke det eneste Strømsgodset-trener Skullerud må tenke på.

Jakob Glesnes og Kim André Madsen har vært drammensernes faste midtstopperduo store deler av denne sesongen. Foran møtet med RBK er begge to ute med karantene (tre gule kort).

– Vi har to gode midtstoppere ute, men vi har andre som kan gå inn og gjøre jobben. Det åpner muligheten for at andre kan vise at de fortjener å få muligheter. Det blir en spennende utfordring, og de som får sjansen er veldig gira på å ta den, sier Skullerud.

– Det ville vært dumt å si at vi blir bedre av at de to som har spilt fast ikke er med, men alternativene våre er gode og jeg stoler på at de vil gjøre en god jobb.

Pedersen: – Riktig tidspunkt å møte RBK



Det var Strømsgodset som trakk det lengste strået sist de to lagene møttes på Marienlyst, der Jonathan Parr og Øyvind Storflor scoret hver sin perle mot et RBK-lag som allerede hadde sikret seriegullet.

– Jeg kan med glede ta rollen til Storflor fra i fjor og «kline den i vinkelen», gliser Pedersen når han snakker om triumfen på Marienlyst i fjor høst.

– Det blir selvfølgelig en tøff kamp, men samtidig tror jeg at det er et godt tidspunkt å møte Rosenborg på. Her på Marienlyst har vi gitt dem tøff kamp før.

Siden 0-2-tapet borte mot Lillestrøm 1. juli, har ikke Strømsgodset tapt en eneste Eliteseriekamp.

– Vi er på vei oppover og formkurven er god, så det handler om å være tilbake der vi slapp før landslagspausen. Da skal vi Rosenborg god kamp, sier Pedersen.