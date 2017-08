SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Strømsgodset 0-0) En oppgitt Marcus Pedersen mente at det var «VM i frispark» da Godset spilte 0-0 i Sarpsborg mandag kveld.

Det var i pausen Pedersen kom med denne kommentaren til MAX.

– Dette kunne ha vært en morsom fotballkamp, men det er ikke lov å være borti hverandre, sa Strømsgodset-spissen.

– Jeg synes dommeren ødelegger mye av kampen. Det går ut over begge lag, sa Marcus Pedersen 45 minutter senere, etter at matchen var over.

– Jeg synes han la listen for lavt for frispark.

Dommer Martin Sleire Lundby var veldig pirkete og blåste kampen litt i stykker, men heldigvis for Pedersen overså han en stygg albue fra Godset-spilleren mot Joackim Jørgensen i 2.omgang. Marcus Pedersen hadde nemlig gult kort fra 1.omgang. Der kunne det ha blitt marsjordre.

– Nei! Jeg følte ikke at jeg gikk inn med noen albue. Jeg hadde strake armer. Jeg er ikke den som gir albuer til folk. Jeg gir dem heller en fair trøkk, sier Pedersen til VG.

Den store vinneren denne mandagen er serieleder Rosenborg. Det er nå seks poeng ned til Sarpsborg.

Stemningen ble hissig da Krepin Diatta ble taklet inn i Godsets benk, men ellers var det en kjedelig kamp. Sarpsborg-folk ante nok hva som var på gang, for publikumstallet var det laveste siden april.

– Det var godt å holde nullen, sa banens bestemann, Godset-stopper Jakob Glesnes, tidligere Sarpsborg-spiller til MAX.

– Dette er ikke godt nok av oss, sa Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen.

– Jeg er kanskje litt overrasket over at Godset parkerer bussen slik i 1.omgang.

Vertene savnet Anders Trondsens kreativitet. Han ble sist uke solgt til Rosenborg.

Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen holdt på å rote seg fullstendig bort etter ti minutter da han fikk et enkelt tilbakespill i beina. Men heldigvis for hjemmepublikumet fikk han tuppet ballen bort rett foran beina på en aggressiv Marcus Pedersen.

Stort mer enn dette skjedde faktisk ikke i 1. omgang. Ingen av lagene skapte en eneste målsjanse de første 45 minuttene. Et skudd fra Tobias Heintz to minutter på overtid, greit reddet av Bugge Pettersen, var det eneste som kan gå i kategorien målsjanser.

Strømsgodset forsvarte seg greit, men skapte absolutt ingenting selv i 1.omgang.

KJEDELIG: Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen i kamp med sin tidligere lagkamerat Kristoffer Tokstad. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Hvis Strømsgodset har ambisjoner om medalje, kan de ikke være fornøyd med dette her, sa MAX-ekspert Kjetil Rekdal på direkten.

I pausen var begge lagene mest opptatt av dommer Martin Sleire Lundby, som de mente blåste altfor mange frispark.

– Godset og dommeren drar ned tempoet, fastslo Sarpsborgs Amin Askar til MAX i pausen.

– SIF ligger dypt og forsvarer seg, som alle lag som kommer hit.

– Det var ingen direkte feil, men dommeren burde kanskje legge lista litt høyre, sa Kjetil Rekdal som MAX-ekspert.

Like etter var de samme to herrer i hovedrollene da Godset fikk kampens største sjanse til da: Marcus Pedersen avsluttet tilsynelatende i mål, men så dukket plutselig Joackim Jørgensen og reddet på mirakuløst vis.

Strømsgodset hevet seg betraktelig etter pause og skapte atskillig mer. Bassel Jradi førte an, og vertene fikk etter hvert mer enn nok med å forsvare seg.

Det ble hissig på banen da Kristoffer Tokstad taklet sarpe-talentet Krepin Diatta inn i SIF-benken. Senegaleseren selv var den som tok det peneste, mens Tokstad og Joachim Thomassen fikk gult kort.

– Jeg forsvarer spilleren min når han blir taklet inn i benken, sa kaptein Thomassen til MAX.

Begge Godset-stopperne Jakob Glesnes og Kim Andre Madsen pådro seg gule kort som gjør at de må stå over neste match. Motstander da? Rosenborg.

Drammenserne sliter på bortebane. De har bare fem poeng på ti borte-forsøk. Rosenborg er det eneste laget som har klart å vinne i Sarpsborg i år.