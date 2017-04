Marcus Pedersen dagen derpå: – Aldri hensikten å skade folk

DRAMMEN (VG) Strømsgodset-spissen Marcus Pedersen (26) mener fortsatt taklingen hans i går kvalifiserer til gult kort – ikke rødt.

En av seriestarthelgens mest omtalte situasjoner var angriperens takling av Kristoffer Haraldseid (23) etter 19 minutters spill mellom Strømsgodset og Haugesund på Marienlyst søndag – på stillingen 1-0 til gjestene.

Flere tok til orde for at hjemmelaget burde vært redusert til ti mann da Pedersen feide ned Haraldseid, som akkurat hadde avlevert et innlegg fra Haugesunds venstreside.

Les også: Dommeren innrømmer han ga feil kort

– Jeg har sett mange har ment om det. Jeg føler at jeg går ut for å blokke innlegg, går ikke rett mot ham for å ta ham. Greier å få det strake benet mitt unna ham, så jeg ikke treffer ham med det. Får ikke gjort noe med at jeg sklir med det andre beinet. Jeg kommer i stor fart, ja – og håper jeg ikke skadet ham, for det var ikke planen. Det er på kanten, men det er gult kort og ikke rødt, sier Pedersen til VG etter mandagens restitusjonsøkt.

Se dagens videointervju under – artikkelen fortsetter!

– Dommeren har sagt i dag at det burde vært rødt?

– Da er vi uenige, svarer 26-åringen.

Les også: Kippe tror LSK er best trent av alle

– Sa sorry



Pedersen sier han sa «sorry» til Haraldseid da fjorårets U21-landslagsback kom utpå igjen (før han måtte ut for godt i matchen et drøyt kvarters tid senere).

– Jeg er ikke ute etter å skade folk og håper at han kommer seg helbredet ut av det. Det var ikke planen at han skulle bli skadet. Det er det aldri. Jeg er en tøff spiller og må nesten spille tøft for å være meg selv. Men det er aldri hensikten å skade folk, garanterer Pedersen, som har ni A-landskamper for Norge.

– Var det unødvendig å kjøre hysjegesten da du jublet for målet etter å ha vært i den kontroversielle situasjonen først?

– Nei, det tenkte jeg ikke over. Føler at det er på sin plass. Det er feiringen min, smiler Pedersen.

– Vi legger oss flate



Etter kampen i går meldte Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud at han måtte se situasjonen bedre før han uttalte seg.

Dagen derpå innrømmer Godset-sjefen at han forstår reaksjonene på Pedersens involvering.

– Den er ikke pen. Vi legger oss flate for at det var en stygg takling. Definitivt på kanten av det vi vil ha. Jeg hadde sikkert vært lynforbanna om det var en motsatt situasjon, sier Skullerud til VG.