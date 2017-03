Marcus & Martinus møtes til kjendisduell i Eliteserien Fantasy

Popstjernetvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen (15) er ivrige fotballfans. Nå møtes de i VGs kjendisliga i Eliteserien Fantasy.

Lysluggene fra Trofors er det siste tilskuddet i kjendisligaen, der blant andre håndballstjernen Camilla Herrem, VGTV-profil Vegard Harm og skuespiller Tobias Santelmann fra før er deltakere.

I likhet med nesten 40.000 andre nordmenn har Marcus og Martinus satt sammen en tropp bestående av 15 Eliteserie-spillere, med 100 millioner fiktive kroner til disposisjon. Over 30 serierunder skal de konkurrere om sammenlagtseieren.

– Hoven type

På spørsmål om hvem som er viktigst å slå i kjendisligaen, svarer Marcus:

– Martinus. Hoven type.

Han forteller at Rosenborg-vingen Pål André Helland er den spilleren han bare må ha på Fantasy-laget sitt.

Martinus er mer opptatt av sammenlagtseieren enn å slå tvillingbroren.

– Hvem er viktigst å slå?

– Alle. Såpass må det være, sier Martinus, som mener at Rosenborg-kaptein Mike Jensen er den viktigste spilleren å ha på laget.

Da popstjernene onsdag satte opp sine lag fikk de kjapt en utfordring da de ble kjent med at de kun hadde plass til tre Rosenborg-spillere på lagene sine.

Men diskusjonen gikk kjapt over på lagnavn. United-supporter Marcus foreslo Manchester United til bror Martinus, til store reaksjoner fra Chelsea-supporteren, som svarte med å oppkalle laget sitt etter London-klubben. Selv endte Marcus opp med lagnavnet «Marcus FC».

– Hulsker er bare misunnelig

– De er ikke de mest erfarne guttene i businessen. Men jeg må innrømme at det er litt stas at de er med, de er virkelig to superstjerner, sier VGTV-profil Bernt Hulsker om sine yngste konkurrenter i kjendisligaen.

– Jeg kan garantere at de kommer bak meg på listen, sier han selvsikkert.

Marcus fnyser av Hulskers selvsikre fremtoning.

– Bernt Hulsker er bare misunnelig, sier han.

Mjøndalen-spiller og VGTV-profil Mads Hansen, som også er med i kjendisligaen, forteller at han har stor tro på Martinus – og null tro på Marcus.

– Hvem er Mads Hansen? kontrer Marcus.

– Jeg elsker Mads Hansen, svarer Martinus.

Tvillingene er akkurat nå i Tyskland for å opptre i talkshowet til den tyske stand up-komikeren Mario Barth, som med 20 millioner seere er et av de mest populære TV-programmene i landet. Men de setter av litt tid til Fantasy-jobbing likevel.

– Nå skal det jobbes her. Vi kan ikke gå inn i lørdagen med dårlige lag, sier tvillingene.