Manchester United interessert i Sarpsborg-talent

Krépin Diatta (18) har bare rukket å starte én kamp i Eliteserien. Likevel skal noen av verdens største klubber være ute etter Sarpsborg-juvelen.

Spillerens agent, Youssoupha Fall, bekrefter overfor VG at Manchester United var til stede på Sarpsborg – Brann på Sarpsborg stadion for å se nærmere på den senegalesiske unggutten for en drøy uke siden.

– Jeg har snakket med Manchester Uniteds speider to ganger; først under U20-VM, så etter kampen mot Brann. For øyeblikket er det ikke noe konkret, men de liker Krépin og følger nøye med på ham, sier Fall.

Han forteller at han også har vært i samtaler med representanter fra de franske storklubbene Paris Saint-Germain og Marseille.

– Vi har ikke noe hastverk, men hvis han forlater Sarpsborg, kommer Diatta til å spille for en klubb som kan spille i Champions League, sier agenten.

Her er noe av grunnen til at Krépin Diatta er ønsket av Manchester United:

Bud fra to storklubber

Selv om Manchester United foreløpig ikke skal ha lagt inn bud på Sarpsborg-spilleren, mottok klubben forrige uke bud fra to europeiske storklubber. Det bekrefter sportssjef Thomas Berntsen.

– To storklubber som har spilt i Champions League de siste årene, har lagt inn bud på Diatta. I norsk målestokk var det gode åpningsbud, men vårt prisforlangende er høyere, sier Berntsen til VG.

VG har grunn til å tro at det utvilsomt vil koste et tosifret antall millioner kroner for å kjøpe Diatta fra Sarpsborg. Berntsen vil ikke svare på spørsmål om pris.

– Det er umulig å sette en pris på spillere for tiden. Det kommer helt an på hvilke klubber som er på banen, sier sportssjefen.

Han sier at han «ikke har hørt et kvekk» fra Manchester United, men bekrefter at den engelske storheten har vært til stede på Sarpsborg stadion.

– Dette er ikke til forkleinelse for noen av de andre spillerne våre, men det er ingen andre spillere enn Krépin som kan være aktuelle for den type klubb, sier Berntsen.

– Er han så talentfull at han kan prege Manchester United i fremtiden?

– Det er vanskelig for meg å si, men det er som vår trener Geir Bakke sier; han har vært fotballtrener i 20 år, men aldri trent et større talent enn Krépin. Jeg tror han har muligheten til å bli en spiller i europeisk toppklasse. Det er det ingen tvil om.

Diatta scoret hat trick i cupen mot Drøbak/Frogn:

Kan bli solgt i sommer

Det er ikke prestasjonene for Sarpsborg 08 som har fått storklubbene til å sikle etter Diatta, for 18-åringen har bare startet én kamp og fått syv innhopp i Eliteserien etter at han signerte en fireårskontrakt i februar.

Det skyldes at han har spilt flere internasjonale mesterskap med Senegal. I vinter deltok han i Afrikamesterskapet for U20, og i mai og juni imponerte han i U20-VM. Etter turneringen skrev britiske medier, deriblant The Sun, at Manchester United, PSG, Atlético Madrid og Borussia Dortmund hadde fått øynene opp for Diatta.

– Det er artig at vi har en spiller av det kaliberet. Vi er vel ikke større enn at vi synes det er artig at Sarpsborg nevnes i samme setning som de klubbene der, sier Thomas Berntsen.

SARPSBORG-SJEF: Sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Får vi se mer av Diatta i Eliteserien?

– Vi håper på det. Han var fabelaktig mot Brann, men fikk hvile mot Odd. Det kan hende han kan spille mot LSK til helgen, men det er først etter ferien at vi ser for oss at han virkelig kan gjøre en innsats. Hvis han fortsatt er i klubben …

– Har du følelsen over at dere har ramlet over en jackpot her?

– Selv om vi har gode nettverk og jobber hardt med dette, så er det jo litt tilfeldig at vi klarer å hente et så stort talent. Det er ikke så ofte vi får muligheten til det, så vi synes det er veldig spennende å kunne jobbe mer med det over tid. Men man vet aldri. Hvis det riktige budet kommer, og han vil dra, så selges han jo i sommer.