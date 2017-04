LSK-seier etter selvmål på overtid av overtiden – Kastrati forbannet

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Sandefjord 2-1) Sandefjords målscorer Flamur Kastrati var forbannet etter at Lillestrøm fikk score seiersmålet på overtid av overtiden.

LSK feiret 100 år som klubb uten å by på noe som helst i 87 minutter. Så kom overtidsfyrverkeriet.

Med to scoringer - en fra nykomlingen Michal Skoda (87. minutt) og en frekkis fra den tidligere Strømmen-backen Aleksander Melgalvis – som gikk via Joachim Solberg Olsen og i mål – over fire minutter på overtid ble en relativt blodfattig fotballkamp en opptur for hjemmefansen.

Etter kampen var Sandefjord-målscorer Flamur Kastrati rasende da han fikk spørsmål om hvordan det var å slippe inn på tampen.

– På tampen? Det er jo langt over overtidstiden. Når det er fire minutter, så skal det blåses av etter fire minutter, sier målscoreren til Eurosport rett etter kampen.

LSKs 2-1-mål kom fire minutter og 25 sekunder på overtid. I overtidstiden hadde riktignok blant annet Sandefjords Joachim Solberg Olsen ligget nede med krampe.

Kastrati kritiserte også hjemmelagets spillestil da han fikk spørsmål om de mange, lange ballene.

– Det er jo eneste spillet de har. Jeg kan ikke se for meg et annet spill hos dem ,men de gjør det bra. De vinner kampen på det, svarte Kastrati med en sarkastisk undertone.

Hjemmefansen hadde kommet for å se klubbens 43. serieåpning i toppdivisjonen på rad og feire 100-årsjubileet, det var «lillestrømsk» med lange baller på vingene og cornere mot en overbefolket førstestolpe – og lenge altså dørgende kjedelig.

Åpnet med Kastrati-scoring



Tidvis kjørte Sandefjord høyt press i 1. omgang og fikk betalt i en ballvinning etter 22 minutter. Viktor Bindia slo innlegg på førstetouchen og traff perfekt: Flamur Kastrati hang i luften og pannet 1-0-scoringen hardt tilbake i hjørnet LSKs keeperdebutant Daniel Fernandes kom fra.

Mens Kastrati hjertefeiret Sandefjords comebackmål i Eliteserien ble det dørgende stille på det som hadde vært et feststemt og optimistisk Åråsen. Flesteparten av de 8503 tilskuerne kunne blitt vekket opp av dvalen bare tre minutter senere.

Gjestenes stoppere Christer Reppesgård Hansen og Elhadji Kane feilberegnet en Lillestrøm-klarering som ble forvandlet til en presis gjennombruddsball. LSKs høyrebente venstrekant Simen Rafn oppfattet situasjonen og var plutselig alene med Sandefjord-ekeeper Ingvar Jónsson.

HJERTELIG BURSDAGSHILSEN: Med lagkamerat Joachim Olsen Solberg på ryggen feirer Sandefjord-spiss Flamur Kastrati 1-0-målet mot 100-årsjubilant Lillestrøm på Åråsen søndag. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Den tidligere Fredrikstad- og Gefle-spilleren valgte å avslutte istedetfor å runde islendingen – og trillet ballen på feil side av stolpen. Faktisk var det Lillestrøms eneste virkelige målsjanse i kampen frem til Reppesgård Hansen headet ballen i egen stolpe med bare ni minutter igjen av kampen.

Feiret som gale



Gjennom de 42 siste sesongene i toppdivisjonen har Lillestrøm bare tapt én seriepremiere når den er blitt spilt på Åråsen. I 1998 mot Kongsvinger (0-3). Det var Arne Erlandsens debutsesong som LSK-trener. I sin nye æra ble det altså seier – såvidt.

Det ble riktignok nesten feiret som et seriegull. Benken stormet banen da Melgalvis lurte inn 2-1-målet og etter kampen lå gultrøyene strødd på banen og jublet. Etterpå sto spillerne foran fansen i flere minutter og danset ekstranummer.