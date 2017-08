LSK ønsker å hente eks-spillere hjem

Lillestrøm ønsker å hente Kristoffer Tokstad (26) og Stian Ringstad (25) tilbake til Åråsen.

De to romerikingene var blant talentene Henning Berg satset på i sin tid som trener i LSK, men hele den lovende generasjonen forsvant etter hvert bort fra klubben.

Nå er Strømsgodset-duoen Kristoffer Tokstad og Stian Ringstad ønsket tilbake i Lillestrøm.

Debuterte som 17-åringer



Etter det VG erfarer har klubbledelsen vært i samtaler med Strømsgodset om begge spillerne, men det er usikkert om LSK klarer å gjennomføre overgangene – én dag før det norske overgangsvinduet stenger.

VENDER HJEM? Kristoffer Tokstad har ikke blitt den suksessen Strømsgodset håpet på da han ble kjøpt fra Sarpsborg i fjor. Her under møtet med LSK på Åråsen 1. juli. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Begge debuterte for LSK som 17-åringer. Etter en periode i Strømmen, tok Tokstad store steg i Sarpsborg – før han i fjor ble solgt til Strømsgodset for fem millioner kroner. Under Tor Ole Skullerud har han imidlertid ikke vært fast på laget denne sesongen.

Men det er usikkert om LSK har råd til å kjøpe Lørenskog-gutten fri fra kontrakten. Også Sarpsborg skal ha meldt sin interesse for å hente Tokstad tilbake til Østfold.

Stian Ringstad forlot Lillestrøm som Bosman-spiller da han signerte for portugisiske Braga etter 2015-sesongen. Men oppholdet i Portugal ble ingen suksess, og før denne sesongen skrev han treårskontrakt med Strømsgodset. Eidsvold-gutten har kun startet fire kamper i Eliteserien i 2017.

Trolig er Strømsgodset mer interessert i å slippe Ringstad enn Tokstad, og i dette overgangsvinduet er det mest nærliggende å tro at førstnevnte eventuelt kan gå på et utlån.

Lillestrøms sportslige leder Simon Mesfin ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger. Strømsgodsets Jostein Flo svarer i en tekstmelding «nei» på spørsmålet om de to romerikingene er på vei til gamleklubben.

