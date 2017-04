LSK-Mikalsen avgjorde med spektakulær brasse

SOGNDAL (VG) (Sogndal – LSK 0-1) Simen Kind Mikalsen ble dagens mann for Lillestrøm med en kandidat til årets scoring i Eliteserien.

Og for et mål Simen Kind Mikalsen scoret da han førte Lillestrøm opp i 0-1! Etter hjørnespark kastet han seg med ryggen mot mål og sendte ballen rett i krysset med et spektakulært brassespark.



Det ble kampens eneste mål, og Lillestrøm sikret seg tre meget viktige poeng.

Begge lagene trengte poengene

SPEKTAKULÆRT: Simen Kind Mikalsen vartet opp med en av rundens peneste scoringer da han brassesparket inn seiersmålet. Foto: Christian Blom , NTB scanpix

Lillestrøm kom til Sogndal med fire strake serietap. Etter 2-1-seieren mot Sandefjord i seriepremieren, ble det tap mot Molde, Haugesund, Ålesund og Brann.

Sogndal hadde ikke gjort det mye bedre. Laget sto med fire poeng etter seier mot Stabæk og uavgjort mot Strømsgodset. Det er blitt en blytung start på årets serie for Eirik Bakkes mannskap med et nytt tap – på hjemmebane.

Skadeproblemer for Bakke



Sogndal-trener Eirik Bakke måtte gjøre mange rokeringer etter skader på sentrale spillere som Ole Amund Sveen og Martin Ramsland. Per-Magnus Steiring (20) som er kommet til klubben fra Rosenborg, fikk sjansen fra start for første gang, og klarte seg godt.

Skadesituasjonen ble ikke bedre for klubben da midtstopper Christophe Psyche måtte ut med overtråkk etter ni minutter.

Spillemessig var Sogndal det beste laget i en jevnspilt første omgang. Men med veteran Frode Kippe på plass i midtforsvaret tettet LSK igjen, og lå kompakt defensivt. De gule satset på kjappe kontringer og dødballer, og var farlig fremme med et par anledninger. Spesielt på høyresiden med Knudtzon og Haakenstad fikk de til en del bra.

Koomson og Nwakali fant tonen



Sogndal var farligst når Gilbert Koomson var frempå. Kantspilleren var satt over på venstreflanken. Samtidig var Nwakali plassert mer sentralt i banen i nærheten av Koomson. De fant tonen, og dette kan være et samarbeid å bygge videre på for Sogndal.

Nærmest var Koomson og Sogndal i 29. minutt da han dro seg fri og skrudde ballen utenfor krysset fra god posisjon.

Koomson var farlig fremme også i 55. minutt da han igjen skjøt like utenfor krysset. Kampen vippet, og det var Lillestrøm som til slutt avgjorde med Mikalsens vakre halve volley i krysset.