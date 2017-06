LSK jobber for å få fjernet Knudtzon-karantene etter omstridt gult kort

Erling Knudtzon (28) må stå over derbykampen mot Vålerenga på lørdag. Det synes Lillestrøm-trener Arne Erlandsen er helt feil.

Sent i den første omgangen av kampen mellom Lillestrøm og Viking ble Erling Knudtzon tildelt gult kort for filming innenfor 16-meteren (se situasjonen i videovinduet øverst). Lillestrøm-trener Arne Erlandsen er ikke imponert over dommer Martin Sleire Lundbys avgjørelse.

– Jeg tenker ikke noe annerledes rundt det nå enn det jeg gjorde under kampen, jeg synes det burde vært straffe og at det gule kortet er helt feil, sier Erlandsen til VG.

Lillestrøm vil nå sende en forklaring fra Erling Knudtzon til disiplinærutvalget, der de skal diskutere om karantenen bør droppes.

– Sånn det ser ut nå, kommer vi til å sende inn Erlings forklaring, og så kommer vi til å tilføre fra klubbens ståsted at vi støtter han. I tillegg har vi video og bildebevis som vi mener tydelig får frem at det er fysisk kontakt mellom spillerne. Erling sier at han ikke filmer og vi stoler 100 prosent på han. Han er en ærlig spiller med lang historikk i norsk toppfotball. Vi gjør dette fordi vi har et håp om at det er mulig å se på situasjonen og vår hensikt er å få det gule kortet slettet, sier sports- og klubbadministrator i Lillestrøm, Simon Mesfin, til VG.

– En vanskelig situasjon

VG har vært i kontakt med dommer Martin Sleire Lundby, som forteller at han står ved sin avgjørelse, selv om han innrømmer at det er en vanskelig situasjon.

– Slik jeg oppfattet det under kampen var at han utnyttet en liten kontakt og dermed faller lett for å få straffe. Jeg synes ikke det er straffe, men det er i grenseland mellom en situasjon hvor man lar det gå, eller dømmer filming. Og jeg står ved avgjørelsen min. Han svikter i beina, og slik jeg ser det er kontakten i overkroppen. Måten han svikter i beina på gjør at jeg synes det ser ut som han går etter straffespark. Det er usportslig oppførsel og dermed gult kort. Men jeg innrømmer gjerne at det er en vanskelig situasjon, sier dommer Lundby til VG.

Dommersjef Terje Hauge har ikke besvart VGs henvendelse, men til NRK sier han følgende:

– Dette går på dommerens skjønn i situasjonen. Spilleren får en liten kontakt, og dommeren oppfatter at beina svikter under spilleren. Martin (Lundby) vurderer dette som usportslig når spilleren utnytter en liten kontakt og følger opp med gult kort etter spillereglene, seier Terje Hauge.

Sandefjord vant gjennom på protest

Arne Erlandsen er uenig med dommersjef Hauge, og mener ikke det bør ha noe å si at det er dommeren sitt skjønn.

– Jeg ser at Sandefjord fikk omgjort sitt røde kort og det er akkurat like mye skjønn i den situasjonen der. Vi får se hva som skjer. Vi kommer til å stille med elleve spillere i kampen mot Vålerenga uansett.

Erlandsen viser til situasjonen hvor Sandefjord-spiller Christer Reppesgård Hansen slapp karantene etter at han ble tildelt rødt kort i Eliteserie-kampen mot Sogndal 4. juni. Sandefjord la inn en protest, da de mente at det røde kortet ikke var riktig.

Her kan du se situasjonen hvor Reppesgård Hansen ble tildelt rødt kort:

Tre seirer på rad

Lillestrøm vant kampen mot Viking etter en suser fra Aleksander Melgalvis på overtid. Det betyr at laget fra Romerike ligger på 10. plass med 17 poeng etter 13 spilte runder. Seieren mot Viking var deres tredje på rad i Eliteserien.

Lørdag møter de rivalen Vålerenga, som bare har ett poeng mer, i det som har utviklet seg til å bli en svært jevn liga så langt. Og de håper at deres toppscorer med fem mål, Knudtzon, får spille.

– For oss er det uansett viktig at vi har alle spillere tilgjengelig når de fortjener å være tilgjengelig. Vi forholder oss til regelverket vi, men når vi mener det er gjort en åpenbar feil, så er det sikkert noe dommeren også ser i ettertid.